Coppa Italia: proseguono gli ottavi di finale

Riprendono gli ottavi di finale di Coppa Italia per la stagione 2024/2025. Giovedì 19 dicembre a San Siro si giocherà Inter – Udinese, primo match nella competizione in questa stagione per i nerazzurri. Se i Campioni d’Italia in carica puntano a cominciare questa edizione con una vittoria, la squadra di Runjaic ha alle spalle un inizio promettente e sogna di misurarsi positivamente contro un big team. I pronostici di Betsson propongono per questa partita i nerazzurri favoriti: il segno 1 è quotato a 1.32, mentre il 2 è atteso decisamente più alto a 8.75. La X è bancata a 5.30. L’Over 2,5 viene dato a 1.55, l’Under 2,5 invece è atteso a 2.24; il No Goal e Goal sono proposti rispettivamente a 1.78 e 1.93. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è quotato a 6.75, l’1-0 è bancato a 8.00, mentre il 3-0 è previsto a 8.50.

Questa sera, martedì 17 dicembre, all’Allianz Stadium di Torino si affrontano Juventus e Cagliari. La Vecchia Signora fa il suo debutto in questa edizione, dopo il successo della scorsa; gli uomini di Nicola hanno dovuto invece superare due turni per arrivare a questo match, prima sfidando la Carrarese e poi la Cremonese. I bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra di casa con il segno 1 dato a 1.46, inferiore al 2 del Cagliari quotato decisamente alto a 7.00; la X viene bancata a 4.50. Rispetto alle reti, il No Goal è fissato a 1.72, il Goal è atteso a 2.02; l’Over 2,5 è proposto a 1.80, l’Under 2,5 si attesta a 1.91. Per i risultati esatti, l’1-0 e 2-0 sono i più attesi, dati entrambi dati a 6.60; sono seguiti dall’1-1 e dal 2-1 quotati rispettivamente a 8.50 e 8.75.

Mercoledì 18 dicembre avremo due gare in programma: nel pomeriggio il Gewiss Stadium di Bergamo sarà teatro di Atalanta e Cesena, due squadre che arrivano da una vittoria nell’ultimo match giocato, rispettivamente in Serie A e in Serie B. Per questa partita, i bookies vedono la vittoria della Dea con il segno 1 quotato a 1.24, di molto inferiore al 2 della squadra di Mignani, atteso a 11.00. La X viene data a 6.00. Rispetto alle reti, il No Goal è quotato a 1.68, mentre il Goal è atteso a 2.07; l’Over 2,5 è bancato a 1.53, l’Under 2,5 si attesta a 2.33. Per i risultati esatti, il 2-0 è atteso a 6.40, il 3-0 è proposto a 7.50, l’1-0 è dato a 7.75.

In serata la Roma affronterà la Sampdoria; i padroni di casa sono reduci da una sconfitta contro il Como per 2-0, la squadra ligure ha pareggiato 0-0 contro lo Spezia, portandosi a casa un punto. I pronostici offrono la vittoria giallorossa bancata a 1.34, la X viene data a 5.10, mentre il segno 2 degli uomini di Semplici è quotato alto a 8.50. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene dato a 1.66, l’Under 2,5 si attesta a 2.08; il No Goal è bancato a 1.70, il Goal è quotato a 2.03.

PressGiochi