Copa Sudamericana, Rosario-Internacional: ennesima sfida Argentina-Brasile. I pronostici di Netwin

Nelle due principali coppe per club del Sudamerica, la Libertadores e la Sudamericana, si comincia con la fase ad eliminazione diretta. In Copa Sudamericana, è tempo di playoff, per stabilire le otto che sfideranno le prime dei gironi. E il calendario e il tabellone ci propongono l’ennesima sfida tra Argentina e Brasile. Stavolta, le protagoniste in campo saranno il Rosario Central e l’Internacional di Porto Alegre: è la sfida d’andata, poi il ritorno in terra carioca. In palio, il passaggio del turno per lanciare la sfida al Fortaleza. Come finirà?

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Non un momento brillante per entrambe, c’è poco da dire: considerando le ultime dieci partite, in due hanno collezionato solo una vittoria, quella degli argentini per 2-0 in casa del Deportivo Riestra. Poi, solo pareggi e sconfitte, risultati che hanno pregiudicato il rendimento in stagione e anche la conquista di alcuni trofei, come per il club di Porto Alegre eliminato dalla Coppa del Brasile a vantaggio dello Juventude. Il Rosario è invece retrocesso in Sudamericana dopo il ko con il Penarol in un match in cui era obbligata a vincere per provare ad accedere agli ottavi di Libertadores. Insomma, saranno 180 minuti (almeno) in cui entrambe dovranno provare a salvare una parte di stagione, per poi concentrarsi anche sui rispettivi campionati.

IL PUNTO SUL ROSARIO CENTRAL

Il Rosario ha vinto solo una delle ultime sei partite e anche in campionato è ben distante dal Talleres, visto che ha ottenuto la miseria di 6 punti in 5 giornate e vincendo solo con il già citato Deportivo Riestra. Detto della retrocessione in Copa Sudamericana (con annessa eliminazione dalla coppa Nazionale), resta ora da provare a vincere quella per salvare una stagione che altrimenti è già più che negativa, ma ci sarà da battere la concorrenza non solo dell’Internacional, ma anche del Fortaleza (eventuale prossimo avversario) e delle altre squadre pronte a vincerla. Tra l’andata e il ritorno ci sarà inoltre il match in campionato con il Sarmiento Junin, altro match da non fallire.

IL PUNTO SULL’INTERNACIONAL

Non che a Porto Alegre le cose vadano molto meglio. L’Internacional non vince dal 22 giugno, giorno dell’1-0 in casa del Gremio. Quella è stata la seconda vittoria consecutiva dopo l’1-0 al Corinthians, ma sono gli unici due successi nelle ultime dieci partite. Poi, i deludenti risultati nel Brasileirao e l’eliminazione dalla Coppa di Brasile con il ko per 2-1 n casa con lo Juventude e l’1-1 in trasferta, inutile visto che erano obbligati a cercare la vittoria. Per questo, l’andata in Argentina assume già i contorni dell’ultima spiaggia per una squadra che, in campionato, è a 14 dal Botafogo e appena in lotta per qualificarsi alla Copa Sudamericana della prossima stagione.

PROBABILI FORMAZIONI

Non ci sono squalificati tra le fila delle due squadre, che dovranno certamente fare i conti anche cn gli impegni in campionato.

Rosario Central (4-4-2): Werner; Coronel, Mallo, Quintana, Rodriguez; Giaccone, Ibarra, Martinez, Campaz; Copetti, Ruben.

Internacional (4-5-1): Anthoni; Bustos, Vitao, Fernando, Renan; Bruno Henrique, Romulo, Bruno Gomes, Ribeiro, Valencia; Alan Patrick.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per il match d’andata in Argentina, i tipster di Netwin consigliano il pareggio quotato a 2.90: la paura potrebbe avere il sopravvento sulla voglia di chiudere i conti nei primi 90 minuti, considerando che si tratta oltretutto di una sfida tra due squadre tutt’altro che in forma. Mercato alternativo il Gol segnato da entrambe le squadre quotato a 2.23: sono due squadre che tendono a subire reti con continuità.

PressGiochi