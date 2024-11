Conference League – Fiorentina ancora contro Cipro, ora è sfida al Pafos. Ikoné, ancora a segno a 3,00 su Sisal.it, prende la mira

La Fiorentina si rituffa in Conference League con l’obiettivo di cancellare immediatamente lo scivolone contro l’Apoel e, curiosamente, sulla propria strada troverà un’altra formazione cipriota, il Pafos. La formazione di Carcedo non va sottovalutata, ha gli stessi punti dei toscani, ma, oggettivamente, Kean e compagni vedono i tre punti a portata di mano. Gli esperti Sisal danno la Fiorentina vincente a 1,33 rispetto al 5,00 del pareggio mentre il successo del Pafos pagherebbe 8 volte la posta. L’Over, a 1,57, si fa preferire all’Under, offerto a 2,25, tanto che un risultato esatto di 2-1 è in quota a 8,50 per i padroni di casa mentre quello a favore degli ospiti è dato a 24. Una autorete è offerta a 9,00 mentre l’ammonizione per uno dei due allenatori, Palladino e Carcedo, è data a 5,00.

Zero goal in campionato ma già tre reti in Conference League per Jonathan Ikoné, vero gioiello dei viola in questa campagna europea. La quarta marcatura europea del francese è data a 3,00 mentre Moise Kean che sblocca il risultato come primo marcatore si gioca a 3,10. Il Pafos ha in Jairo la propria punta di diamante: il brasiliano in gol al Franchi è dato a 4,00.

