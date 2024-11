Colpo grosso di Halloween su StarCasinò: vinti 100.000€ sulla slot “More Fresh Fruits”

Una big win a sorpresa per un fortunato appassionato sulla piattaforma italiana. La notte di Halloween ha riservato una sorpresa indimenticabile per un utente di StarCasinò, che con una puntata

La notte di Halloween ha riservato una sorpresa indimenticabile per un utente di StarCasinò, che con una puntata di 200 euro sulla slot More Fresh Fruits di Endorphina ha vinto un jackpot eccezionale di 100.000 euro. Questa big win ha reso la serata del 31 ottobre un momento da ricordare per l`iGaming in Italia.

Il brand è sempre attento a garantire un’esperienza di gioco sicura e coinvolgente. Il vincitore, ormai cliente fedele a StarCasinò, e` attratto dalla varietà di titoli che spaziano dalle slot ai giochi da tavolo, dal casinò live alle scommesse sportive. Tra i suoi preferiti, spiccano titoli come Esqueleto Explosivo 3 e Sweet Bonanza 1000, ma è stata More Fresh Fruits a portargli fortuna.

More Fresh Fruits è una slot che incarna lo stile fresco e dinamico del provider Endorphina: i rulli sono animati da simboli colorati come cocco, mela, anguria, uva, fragole, e icone classiche come campane, stelle e il simbolo del 7. Grazie ai suoi simboli Wild, capaci di sostituire qualsiasi frutto per creare combinazioni vincenti, questo colorato titolo offre un’esperienza divertente, variegata e ricca di opportunità.

Con questa vincita eccezionale, si conferma il trend di crescita del settore in Italia e StarCasinò consolida il suo ruolo di leader nell’iGaming, dimostrando ancora una volta di poter trasformare un semplice momento di svago in un’esperienza memorabile per i propri utenti.

PressGiochi