Codere Online, nel secondo trimestre fatturati 51,7 mln di euro

Codere Online, operatore leader nel settore del gioco online in Spagna e America Latina, ha pubblicato i risultati finanziari preliminari per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2024.

Nel secondo trimestre del 2024, Codere Online ha registrato un fatturato totale di €51,7 milioni, mentre il fatturato netto da gioco è stato di €54,4 milioni, con un incremento del 39% rispetto al primo trimestre del 2023. In particolare, in Messico il fatturato è stato di €25,3 milioni e il fatturato netto da gioco ha raggiunto i €28,2 milioni, con una crescita del 57% rispetto al secondo trimestre del 2023. In Spagna, il fatturato (e il fatturato netto da gioco) ha toccato i €21,8 milioni, con un aumento del 25% rispetto al secondo trimestre del 2023.

L’utile netto è stato di €5,5 milioni nel primo semestre del 2024, rispetto a una perdita netta di €0,7 milioni nel primo semestre del 2023. La posizione di cassa totale al 30 giugno 2024 era di €40,5 milioni. La società ha inoltre aumentato le previsioni per l’intero anno 2024, con un fatturato netto da gioco previsto tra €205 e €215 milioni e un EBITDA rettificato positivo previsto tra €2,5 e €7,5 milioni.

Aviv Sher, CEO di Codere Online, ha commentato i risultati: “Siamo molto soddisfatti della nostra performance nel secondo trimestre del 2024, con un fatturato netto da gioco di €54,4 milioni, un incremento del 39% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Durante il trimestre abbiamo osservato un miglioramento nell’engagement e nell’acquisizione dei clienti, in parte grazie agli investimenti mirati in marketing in occasione di importanti eventi di scommesse sportive come l’Eurocup e la Copa America. Di conseguenza, la performance nei nostri principali mercati di Messico e Spagna è stata solida, con una crescita del fatturato netto da gioco del 57% nel secondo trimestre in Messico, superando i €28 milioni, e del 25% in Spagna, avvicinandosi ai €22 milioni.”

Oscar Iglesias, CFO di Codere Online, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ottenuto un EBITDA rettificato positivo per il secondo trimestre consecutivo nonostante l’aumento delle spese di marketing legate all’Eurocup e alla Copa America. L’EBITDA rettificato di €1,3 milioni nel secondo trimestre è quasi €6 milioni migliore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e, per il periodo dall’inizio dell’anno, abbiamo generato €3,0 milioni”. Iglesias ha aggiunto: “Grazie a questa solida performance nella prima metà dell’anno, siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di redditività e generazione di cassa che ci siamo prefissati all’inizio dell’anno, continuando al contempo a garantire una significativa crescita del fatturato. Pertanto, stiamo alzando le nostre previsioni per l’intero anno 2024 e ora ci aspettiamo di generare tra €205 e €215 milioni di fatturato netto da gioco, che rappresenta una crescita del 22% anno su anno al punto medio, e tra €2,5 e €7,5 milioni di EBITDA rettificato positivo.”

