Codere, emesse nuove obbligazioni per finanziare il piano aziendale

La multinazionale Codere ha annunciato ieri un aggiornamento sul finanziamento di liquidità aggiuntiva da 101,78 milioni di euro per sostenere l’attuazione del piano aziendale della società, che è sostenuto dai maggiori azionisti e obbligazionisti.

La cedola (interesse) delle obbligazioni è del 13% in contanti pagabile semestralmente e la data di scadenza è il 30 settembre 2024.

La nuova liquidità provvisoria per Codere, che ha risentito della chiusura di alcune sale nei paesi dell’America Latina per presunto mancato rispetto degli standard normativi, sarà interamente rifinanziata (ove applicabile e senza contanti) dallo strumento denominato Priority Notes, che sarà emesso come parte della transazione globale.

L’obiettivo del nuovo finanziamento provvisorio è quello di fornire a Codere liquidità sufficiente per l’attuazione dell’operazione di finanziamento globale per dotarla di 101,78 milioni di euro. Codere ha spiegato che la chiusura delle sue sale ha portato ad una riduzione dei risultati finanziari in Messico e Argentina.

L’operazione di rifinanziamento globale non sarà avviata fino al quarto trimestre del 2023. Alla fine di agosto, Codere ha annunciato i risultati del primo semestre, in cui ha triplicato le perdite a 187 milioni di euro rispetto ai 62,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, a causa del deterioramento contabile causato dalla chiusura provvisoria di 11 sale da gioco in Messico e Argentina. La società ha spiegato che la svalutazione, valutata in 188 milioni, è “un mero aggiustamento contabile” e che non avrà alcun impatto sulla liquidità del gruppo.

