Clarion ottiene sconti alberghieri per €2,4 milioni per i visitatori di ICE Barcelona

Clarion Gaming ha negoziato uno sconto cumulativo di €2,4 milioni sugli hotel di Barcellona a favore dell’industria del gioco d’azzardo durante gli eventi ICE e iGB Affiliate di gennaio, le prime edizioni che si terranno nella città catalana.

Le tariffe, che offrono un risparmio medio del 34% a notte rispetto a quanto disponibile prenotando direttamente, sono state ottenute come parte del trasferimento significativo di ICE e iGB Affiliate e sono disponibili solo attraverso il partner ufficiale per l’alloggio di Clarion Gaming, bnetwork: bnetwork.

Il Direttore Generale di Clarion Gaming, Stuart Hunter, ha confermato il valore di poter accedere a sistemazioni a prezzi competitivi. Ha dichiarato: “Dall’inizio del processo di offerta competitiva per ospitare i principali eventi B2B del mondo, iniziato a marzo 2023, un requisito non negoziabile per le offerte delle città/sedi era la disponibilità di sistemazioni confortevoli a tariffe significativamente scontate e su punti di prezzo chiave.

Parte dell’offerta di Barcellona era una garanzia che avremmo potuto assicurare un minimo di 40.000 notti d’hotel ogni anno alle tariffe più basse possibili per tutta la durata del contratto quinquennale. Questo è stato realizzato con le camere disponibili solo tramite BNetwork, il partner ufficiale per l’alloggio che abbiamo nominato.”

Hunter ha aggiunto: “Il feedback che stiamo ricevendo aneddoticamente dall’industria e confermato dai dati di prenotazione è che i partecipanti stanno organizzando i loro viaggi con maggiore anticipo e stanno anche programmando di arrivare a Barcellona nel weekend precedente l’apertura dello show.

In gran parte, i visitatori stanno trattando il loro pellegrinaggio annuale a ICE/iGB Affiliate come una City Break e stiamo pianificando una serie di offerte di ospitalità curate da Clarion Gaming per offrire un’esperienza mista di ‘lavoro, riposo e svago’.”

“Lanceremo la guida ‘The Road to Barcelona’ che illustrerà i modi migliori per i visitatori di partecipare a ICE/iGB Affiliate e godersi il loro tempo nella città storica.

Ci viene detto dal mercato che gli espositori, più che in qualsiasi altro momento del passato, utilizzeranno la piattaforma globale fornita da ICE/iGB Affiliate per lanciare i loro nuovi prodotti e innovazioni rivoluzionari a quella che promette di essere la più grande riunione di professionisti del gioco d’azzardo nella storia.”

PressGiochi è media partner dell’evento.