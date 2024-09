Clarion Gaming conferma che iGB Affiliate Awards e iGB L!VE si terranno insieme a Londra

La decisione di organizzare i premi come parte dell’esperienza iGB L!VE è stata presa in collaborazione con i principali stakeholder del settore igaming e affiliate, e l’annuncio è stato accolto calorosamente dalla comunità degli affiliati.

Richard Moffat, amministratore delegato di OLBG, uno dei principali affiliati di scommesse sportive del Regno Unito, ha riflettuto il punto di vista del settore, dichiarando: “Sono felice di sapere che gli iGB Affiliate Awards rimarranno a Londra e si terranno insieme a iGB L!VE. Essendo la sede del più grande mercato regolamentato di gioco d’azzardo online al mondo, ha perfettamente senso che il Regno Unito ospiti un grande evento annuale del settore.”

“Combinando il crescente iGB L!VE con i consolidati e rispettati iGB Affiliate Awards, ci aspetta un evento fantastico. OLBG supporterà iGB L!VE con la nostra presenza più grande di sempre a una conferenza e non vediamo l’ora di vedere il nostro team e i nostri partner divertirsi a Londra quest’estate.”

Naomi Barton, direttrice globale del portfolio degli eventi iGB, ha condiviso anche la sua visione: “Gli iGB Affiliate Awards, noti per la loro integrità e riconoscimenti meritocratici, sono diventati un evento cardine per gli affiliati igaming. Inoltre, il mercato igaming del Regno Unito vale la cifra fenomenale di 5,1 miliardi di sterline (2024) e guida l’innovazione nel marketing e nella tecnologia a livello globale.”

“Con questo spirito, siamo impegnati a rafforzare ulteriormente l’importanza dei premi abbinandoli a iGB L!VE, l’evento espositivo Tier 1 di gaming online in più rapida crescita al mondo, noto per offrire un reale valore e ritorno sugli investimenti ai nostri clienti. Non vediamo l’ora di celebrare con il settore a Londra, dove il cuore della comunità degli affiliati igaming batte più forte. Il mio consiglio è di segnare le date nei vostri calendari e prepararsi per un evento indimenticabile!”

