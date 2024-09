Cirsa prepara la quotazione in Borsa con una valutazione di 5 mld di euro

Cirsa ha registrato ricavi operativi netti pari a 1.032,67 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, il risultato netto è sceso a 26,38 milioni di euro, registrando una diminuzione dell’11,6% a causa dell’aumento dei costi finanziari dovuto all’innalzamento dei tassi d’interesse. Nel secondo trimestre, Cirsa ha ottenuto ricavi di 520 milioni di euro, in aumento del 3,9%, e un utile operativo di 171 milioni di euro, con un incremento dell’8,3%.

Cirsa, la multinazionale leader nel settore del gioco in Spagna, sta lavorando a un nuovo tentativo di quotazione in Borsa dopo un prim tentativo interrotto prima dell’estate. La compagnia, di proprietà di Blackstone (NYSE), punta a una valutazione di circa 5.000 milioni di euro. Per raggiungere questo obiettivo, i suoi consulenti finanziari, tra cui Deutsche Bank, Barclays e Morgan Stanley, effettueranno una nuova serie di contatti con analisti e investitori nelle prossime settimane, secondo quanto riportato dal quotidiano Cinco Días.

Cirsa prevede di avviare il processo di quotazione entro la fine dell’anno, se il mercato dimostrerà una risposta favorevole. Tuttavia, la compagnia aspetta condizioni di mercato più favorevoli, al momento considerate non ottimali.

Fonti interne hanno dichiarato che l’interesse per la quotazione rimane alto e che l’azienda continua a “fare passi in avanti”, anche se non è stata fissata una data precisa.

Nel primo semestre dell’anno, Cirsa ha registrato ricavi operativi netti pari a 1.032,67 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, il risultato netto è sceso a 26,38 milioni di euro, registrando una diminuzione dell’11,6% a causa dell’aumento dei costi finanziari dovuto all’innalzamento dei tassi d’interesse.

Nel secondo trimestre, Cirsa ha ottenuto ricavi di 520 milioni di euro, in aumento del 3,9%, e un utile operativo di 171 milioni di euro, con un incremento dell’8,3%. L’azienda ha anche acquisito il 70% di Apuesta Total, un operatore di scommesse online in Perù, espandendo la sua presenza internazionale.

Nonostante i risultati finanziari record e l’espansione strategica, Cirsa ha visto una diminuzione del 30% nel suo utile netto semestrale, a causa dell’aumento della spesa finanziaria legata alla ristrutturazione del debito. La compagnia ha recentemente emesso 600 milioni di euro in nuovi bond, aumentando il suo debito netto a 2.501,5 milioni di euro.

PressGiochi