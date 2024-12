Champions League: inizia la sesta giornata

La Champions League riprende questa sera con nove partite valevoli per la sesta giornata. Alla BayArena si affronteranno Bayer Leverkusen e Inter; gli uomini di Xabi Alonso vogliono assicurarsi un’altra vittoria, dopo le tre conseguite; la squadra nerazzurra arriva a questo match dopo quattro vittorie consecutive. Per questa partita i pronostici vedono i padroni di casa vittoriosi con l’1 bancato a 2.25, la X viene data a 3.60, mentre il segno 2 italiano è quotato più alto, a 3.15. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene bancato a 1.74, l’Under 2,5 si attesta a 1.98; il Goal è dato a 1.62 e il No Goal è quotato a 2.15. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è dato a 6.75, mentre l’1-0 e il 2-1 sono bancati entrambi a 9.50.

Questa sera, martedì 10 dicembre, al Gewiss Stadium si giocherà Atalanta – Real Madrid; i padroni di casa arrivano al match dopo una schiacciante vittoria per 6-1 contro lo Young Boys e con 11 punti in classifica; gli uomini di Ancelotti hanno subito lo scorso turno la terza sconfitta in cinque match. Per questa partita, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra ospite con il segno 2 dato a 2.55, leggermente favorito rispetto all’1 quotato a 2.72; la X viene bancata più alta a 3.55. Rispetto alle reti segnate, il Goal è fissato a 1.48, il No Goal è atteso a 2.47; l’Over 2,5 è quotato a 1.57, l’Under 2,5 si attesta a 2.25. Per i risultati esatti, l’1-1 è dato a 7.00; lo seguono il 2-1 e l’1-2, che si attestano entrambi a 10.50, e il 2-2, quotato a 11.00.

Nella giornata di mercoledì 11 dicembre, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di Juventus – Manchester City: la prima squadra si presenta al match dopo due pareggi consecutivi e 8 punti in classifica, la seconda sta affrontando un periodo negativo e anch’essa conta 8 lunghezze. I pronostici propongono il segno 2 inglese a 2.03, mentre l’1 della Vecchia Signora è più alto a 3.80; la X è bancata a 3.50. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è dato a 6.50, lo 0-1 è atteso a 7.50 e l’1-2 è bancato a 9.25.

Mercoledì 11 dicembre si giocherà anche Milan – Stella Rossa: i padroni di casa arrivano al match con 9 lunghezze, i serbi li seguono avendo totalizzato 3 punti. I bookies di Betsson propongono la squadra rossonera come vincente: l’1 è quotato a 1.28, più basso del segno 2, che viene dato a 10.50; la X è bancata a 6.15. Il No Goal è atteso a 1.80, il Goal è bancato a 1.90; l’Over 2,5 è dato a 1.47, mentre l’Under 2,5 a 2.50.

Per Benfica – Bologna, i pronostici vedono il segno 1 atteso a 1.58, inferiore al segno 2, bancato a 5.60, mentre la X viene data a 4.35. Rispetto alle reti, il Goal è fissato a 1.80, il No Goal è atteso a 1.92; l’Over 2,5 è quotato a 1.70, l’Under 2,5 si attesta a 2.04.

