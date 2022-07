CGS Brasil annuncia il suo prossimo iGaming Show a settembre nella città di Florianopolis

CGS Group, l’organizzatore dei più importanti eventi di gioco per la regione dell’America Latina e dei Caraibi, annuncia il suo prossimo spettacolo incentrato sul mercato brasiliano che si svolgerà il 12 e 13 settembre nella bellissima città di Florianopolis.

Ancora una volta, CGS Group porta il meglio dell’industria dei giochi, sarà il vertice più impressionante della regione, dove le conferenze si terranno in tre lingue dando la precedenza a chi parla spagnolo e inglese, con una capacità di 250 delegati. Allo stesso modo, avrà uno spazio espositivo per 25 marchi che esporranno i loro prodotti e servizi, con una capacità di 500 delegati e visitatori.

I principali marchi che saranno gli sponsor dell’evento, tra cui: Abragaming, Salsa Technology, GLI, BSW, Smartsoft, EvenBet, NovusBet, Betconnections, Instituto Brasileiro Jogo Legal, FT Consulting.

Elizabeth Leiva, CEO di CGS Group ha dichiarato: “Lavorare fianco a fianco con la Brazilian Gambling Association e avere il supporto dei più importanti marchi del settore, con una forte presenza in America Latina, apre una pietra miliare per il mercato. Siamo molto entusiasti dei preparativi organizzati per i nostri ospiti. Convegni di altissimo valore e livello, esposizione selezionata di prodotti, chiusura di ogni giornata con eleganti spazi a rete per la soddisfazione di tutti i partecipanti”.

PressGiochi