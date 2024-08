Ceuta domina il mercato del gioco online in Spagna con il 52% delle licenze

Ceuta sta emergendo come uno dei principali hub per il gioco online in Spagna, detenendo attualmente il 52% delle licenze operanti nel paese. Questa leadership ha già portato alla creazione

Ceuta sta emergendo come uno dei principali hub per il gioco online in Spagna, detenendo attualmente il 52% delle licenze operanti nel paese. Questa leadership ha già portato alla creazione di oltre 1.000 posti di lavoro diretti nel settore e allo sviluppo di più di 7.000 metri quadrati di uffici dedicati. Ma il settore è in continua espansione: grazie all’iniziativa “Bet on Ceuta”, il governo locale ha recentemente concluso negoziazioni con quattro nuove aziende, pronte a esplorare le opportunità offerte dalla città.

L’implementazione di queste nuove aziende è prevista per l’autunno prossimo, rafforzando ulteriormente la posizione di Ceuta come motore economico sia nel presente che per il futuro. Le prospettive di crescita sono estremamente promettenti, supportate dalle principali amministrazioni, dal settore imprenditoriale e, soprattutto, da aziende leader a livello nazionale e internazionale. Questo sviluppo evidenzia uno dei maggiori punti di forza della città: il suo regime economico e fiscale, che continua ad attrarre investimenti e talenti.

