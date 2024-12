Cento: furto alla sala slot, ladri in fuga con 8mila euro

È stato quantificato in circa 8mila euro il bottino del furto avvenuto di recente alla sala slot situata nel complesso dell’ex Bennet. L’incursione si è verificata alcune notti fa, nelle vicinanze dell’ingresso del Cinepark di Cento. Dopo qualche giorno è stata rinvenuta una delle macchinette sottratte, abbandonata in campagna.

Secondo una prima ricostruzione, due uomini con il volto coperto hanno agito nel cuore della notte, approfittando della tranquillità delle ore notturne e di un guasto al sistema di allarme. I ladri sono riusciti a forzare la porta d’ingresso della sala giochi e, una volta all’interno, hanno individuato e smurato una cassaforte, portandola via insieme a una macchinetta cambiasoldi.

In circostanze ancora da chiarire, l’allarme della sala giochi non è scattato durante il furto. Le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente il sistema di sicurezza per comprendere le cause del malfunzionamento. Nel frattempo, gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di raccogliere indizi utili per identificare i responsabili.

Domenica, la macchinetta cambiasoldi rubata è stata ritrovata vuota in un fosso, non lontano dal luogo del furto. L’area, isolata e immersa nel buio, ha favorito l’azione dei ladri. Nonostante il crimine sia stato commesso in un luogo normalmente frequentato fino a tarda notte, sembra che i ladri abbiano agito indisturbati.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Cento, sono in corso. Gli investigatori stanno valutando ogni dettaglio per risalire ai colpevoli e risolvere il caso nel minor tempo possibile.

PressGiochi