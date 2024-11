Castello di Cisterna: esplosione davanti a una sala scommesse

La scorsa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, sono intervenuti in seguito alla detonazione di una bomba carta. L’ordigno è

L’ordigno è stato posizionato davanti alla saracinesca della sala scommesse, causando danni alla serranda, alla porta interna e ad alcuni arredi. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

