Caso scommesse. Cardia (Acadi): “Gioco legale, unico baluardo contro riciclaggio e criminalità”

“Le inchieste di questi giorni dimostrano quanto importante sia sostenere il gioco legale, che invece troppo spesso viene criminalizzato. Si tratta dell’unico baluardo nella lotta all’illegalità, al riciclaggio e alle infiltrazioni delle mafie”. Lo afferma Geronimo Cardia, presidente di ACADI-Confcommercio (Associazione Concessionari di Giochi Pubblici) all’agenzia 9Colonne.

“Fermo restando che è necessario che la giustizia faccia il proprio corso per ogni accertamento sui fatti di cui si parla tanto in queste ore – aggiunge Cardia -, i dati che emergono sulla crescita del gioco illegale sul web e sui territori sono allarmanti. Ad oggi il contrasto all’offerta illegale è assicurato, da un lato, da un sistema di prevenzione con la presenza dell’offerta pubblica di gioco sia sul web che sui territori, e dall’altro, da una serie di misure di repressione realizzate dalle autorità regolatorie e investigative. L’offerta generalista di bar e tabacchi sui territori è in grado di fornire un presidio di legalità massiccio, con la presenza di prodotti di gioco di Stato in 75.000 punti e in oltre seimila Comuni italiani, oltre ad assicurare un gettito erariale da emersione di 5,9 miliardi di Euro e dare lavoro a 140.000 occupati dei 150.000 stimati dell’intero settore”. “In questi giorni discutendo i parametri e le leve della nuova legge di bilancio. Ebbene, pensare di ridurre, comprimere, limitare o in qualche modo penalizzare direttamente o indirettamente la presenza della rete generalista radicata sui territori significa mettere a rischio proprio la legalità e tutti i vantaggi che il gioco pubblico porta allo Stato”, conclude il presidente di Acadi.

PressGiochi