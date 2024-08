CasinoMania: nuova partnership con Wazdan

CasinoMania, il casino online del gruppo Cristaltec, è lieto di annunciare l’integrazione dei giochi del provider Wazdan nella propria offerta. I giocatori possono ora scegliere tra 40 titoli, tra cui spicca Sun of Fortune, un’emozionante slot a tema orientale con grafiche e simboli suggestivi. Inoltre, grazie alla funzione bonus Hold the Jackpot™, il gioco offre l’opportunità di vincere fino a 1450 volte la puntata.

“Siamo orgogliosi di comunicare la nuova partnership con Wazdan che arricchirà l’offerta dei giochi di CasinoMania, casino online appartenente al gruppo Cristaltec. Grazie a questa collaborazione i nostri utenti potranno usufruire di un’esperienza di gioco sempre più amplia e di alta qualità e dimostriamo il nostro costante impegno a superare le aspettative del mondo dell’iGaming.” il commento di Calvi Lorenzo, membro del CDA di Cristaltec Entertaiment.

Andrzej Hyla, CCO di Wazdan dichiara: “Siamo felici di annunciare la nostra partnership con CasinoMania, che rafforza la nostra presenza in Europa. L’Italia è un Paese di estrema importanza per il nostro brand e siamo certi che, grazie alla collaborazione con CasinoMania, Casinò del gruppo Cristaltec, che ha avuto una notevole crescita in poco tempo, i nostri giochi di qualità coinvolgeranno un vasto numero di nuovi utenti di tutto il Paese.”

PressGiochi