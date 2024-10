Casino2K nella shortlist degli EGR Italy Award 2024

Siamo ormai alle porte dell’EGR Italy Awards, la premiazione dedicata al gioco online che ogni anno prevede ben 24 premi, per le 4 categorie principali: Affiliati, Generali, Operatori e Servizi.

Come di consueto, tra i nomi nella shortlist si vedono grandissime aziende del mercato italiano e di quello internazionale. Per la categoria operatori, ci sono Betsson, Sisal, 888 e William Hill per esempio. In quella dedicata ai fornitori di servizi invece, per i Fornitori di Contenuti casinò ci sono Amusnet, Habanero, Pragmatic Play, Playtech e Playson tra gli altri.

Rispetto però alle passate edizioni, ci sono 2 premi in più: quello dedicato agli affiliati Casinò e quello per gli affiliati scommesse, che insieme al premio “affiliato dell’anno”, forse più generico, portano a tre i titoli che si possono ottenere sotto la categoria affiliati. Questa distinzione è probabilmente legata ai grandi cambiamenti avvenuti nel mercato italiano in fatto di gioco e scommesse online negli ultimi anni. Se nel 2011 furono i portali dedicati ai casinò online a diffondersi, nel corso del tempo le piattaforme dedicate alle scommesse sono aumentate ed hanno ampliato la loro offerta andando ad aggiungere allo sport, anche la possibilità informarsi su casinò e altri skill games. Due forme di comunicazione molto diverse nel loro genere che spiegano perché sia divenuto necessario distinguere anche i premi.

In lizza come “Affiliato dell’anno” e “Affiliato al Casinò” Casino2k, portale di affiliazione casinò appunto attivo in Italia fino dai tempi del pre-ADM. Dalle parole di Salvatore Martorana, CEO, co-founder e Editor di Casino2K “Siamo molto contenti di essere qui anche quest’anno come lo siamo stati per le precedenti edizioni. Siamo anche molti fieri di essere nella shortlist per ben due premi, cosa non da poco in un mercato piccolo come quello italiano. Il nostro lavoro si fonda da sempre sul desiderio di fornire ai nostri utenti informazioni chiare sul gioco online e sul gioco responsabile e questa doppia nomination ci dimostra di essere sulla strada giusta.”

Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e “che vinca il migliore!”

PressGiochi