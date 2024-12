Casinò Sanremo: super vincita in sala slot, centrato un jackpot da € 61.000

Sabato da “leoni” per una visitatrice del Casinò di Sanremo. Dopo alcune puntate ha visto comparire sul display della slot machines scelta i simboli indicanti la ricca vincita del valore € 61.457. Quasi incredula, ha detto: “Ma li ho vinti davvero?” Ha poi ringraziato il personale e brindato, felice di poter festeggiare con un nuovo budget le imminenti festività. “Questo Natale farò e mi farò qualche bel regalo che ho in mente da tempo.”

Il 2024 si è confermato un anno particolarmente munifico per i clienti del Casinò di Sanremo. È iniziato, il 3 gennaio, con la memorabile vincita del valore di € 217.000, il 22 luglio è stato centrato il Jackpot pari a € 167.456, solo per ricordare quelle d’importo più interessante. A queste si aggiunge il montepremi erogato dall’inizio dell’anno pari a più di €10 milioni in vincite del valore superiore a € 4.999.

“Auguriamo ai nostri clienti che il periodo natalizio possa dispensare altre interessanti premi per rendere sempre più piacevoli i momenti trascorsi nelle nostre sale. Soprattutto la notte di Capodanno è per tradizione uno dei momenti più propizi per divertirsi anche puntando i propri numeri fortunati. Rinnoviamo gli auguri per un gioioso Natale e Capodanno trascorsi in Riviera.” Dice il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e dott. Eugenio Nocita.

PressGiochi