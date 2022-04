Casino Lisboa riceve nei suoi 16 anni di attività più di 24 milioni di visitatori

Inaugurato nel 2006, il Casino Lisboa festeggia i sedici anni di attività martedì prossimo, 19 aprile. Di matrice innovativa, Casino Lisboa, si è distinto, fin dall’inizio, per gli standard di

Inaugurato nel 2006, il Casino Lisboa festeggia i sedici anni di attività martedì prossimo, 19 aprile. Di matrice innovativa, Casino Lisboa, si è distinto, fin dall’inizio, per gli standard di qualità più elevati e sofisticati, affermandosi come riferimento nell’offerta turistica della Capitale. Casino Lisboa ha ricevuto più di 24 milioni di visitatori, in sedici anni di attività, circa 1,5 milioni all’anno, che corrispondono a una media giornaliera di circa 4.000 ingressi.

L’elevata partecipazione del pubblico riflette inequivocabilmente il successo dell’Estoril Sol Casino. Si tratta di numeri molto espressivi, nonostante la situazione di pandemia di Covid-19 che, negli ultimi due anni, ha causato gravi crisi sociali, economiche e finanziarie, con pesanti ripercussioni sul numero di visitatori di Casino Lisboa.

Si ricorda che, tra il 2020 e il 2021, il Casinò di Lisboa è stato chiuso al pubblico per 260 giorni, pari a 9 mesi, in ottemperanza alle normative imposte dal Governo, nell’ambito dell’applicazione dello Stato di Emergenza Nazionale. Oltre all’obbligo di chiusura temporanea dell’attività, alla riapertura, sono state rigorosamente rispettate le Misure di Controllo Pandemico (Misure di Igiene e Sicurezza), compresa la limitazione della capienza. L’applicazione di queste regole non solo ha avuto un effetto abissale sugli ingressi dei visitatori, passati da una media mensile, registrata nel 2019, di 140.000 ingressi a 46.000 nel 2020 e 36.000 nel 2021, ma anche perché sono cambiate le abitudini.

Con un design all’avanguardia e opzioni estetiche interne caratterizzate dall’originalità, il Casinò di Lisbona si distingue anche per la sua vasta gamma di spettacoli, mostre, tra le altre iniziative culturali, che svolgono un ruolo importante nella promozione del turismo nella città.

