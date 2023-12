Casinò di Sanremo: novembre si chiude con incassi per 3,6 mln

Il mese di novembre si è chiuso per il Casinò all’insegna dei buoni risultati, che hanno portato l’incasso annuale a €48,1 milioni, obiettivo fortemente premiante, che fa guardare in maniera ottimistica al traguardo di fine anno. Introiti positivi in tutte le sale gremite anche dai pokeristi, che numerosi hanno raggiunto Sanremo per partecipare al Festival WSOP. L’evento ha registrato ad oggi più di 3.500 iscrizioni, numeri che aumenteranno con le adesioni al Main Event, il cui accesso si concluderà nella giornata di domani 2 dicembre. Il Montepremi in palio sfiora il milione di euro.

Lunedì 4 dicembre verrà disputata la finalissima a coronamento di un Festival del Poker caratterizzato da una media di 500 iscrizioni al giorno con i players impegnati anche nelle diversificate offerte di svago della Casa da Gioco. Una festa con più di 5 mila partecipanti, tra giocatori e accompagnatori, che si è riverberata anche nelle strutture ricettive e commerciali del comprensorio.

“Abbiamo superato le più rosee aspettative con questo evento di grande poker, costellato da molti tornei satelliti, che hanno impegnato appassionati provenienti da tutta Europa e soprattutto dalla vicina Francia. La Poker Room ha soddisfatto, come per altre impegnative manifestazioni, le aspettative degli iscritti che hanno trovato un’organizzazione puntuale ed un programma reso interessante dalle formule di confronto e dai diversificati montepremi. I vincitori finali, inoltre, che si conosceranno entro il 4 dicembre, avranno la possibilità di gareggiare a Las Vegas.” Sottolinea il Presidente ed Amministratore Delegato, dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita.

Aggiunge:” Il WSOP ha chiuso in bellezza il mese di novembre caratterizzato da una buona affluenza di visitatori nelle sale, attratti dalle nostre proposte di intrattenimento. Ci apprestiamo a festeggiare la chiusura di un buon anno in cui i nostri migliori clienti hanno dimostrato il loro apprezzamento verso il programma eventi creato appositamente per loro, e che si concluderà con musica e spettacoli vip per festeggiare un Capodanno che vogliamo memorabile.”

Conclude:”Ringraziamo tutto il management e il nostro personale per l’impegno profuso e auguriamo buon lavoro a chi è entrato, in questi giorni, a fare parte della nostra azienda”

Veniamo ai numeri. A Novembre il risultato mensile si è attestato a € 3,6 milioni ( +12% rispetto allo stesso mese del 2022), le slot hanno realizzato € 2,85 milioni,( +15,5 % rispetto al novembre 2022) dispensando 63 super vincite del valore superiore a €5,000 per un montepremi complessivo di € 672.000. In undici mesi sono stati erogati € 9,3 milioni in premi del valore superiore a € 5.000.

Dall’inizio dell’anno il risultato si attesta a 48,1 milioni di euro, di cui € 11,5 milioni totalizzati nei giochi da Tavolo (+ 42% rispetto all’ottobre 2022) e € 36,6 milioni (+17% rispetto ad ottobre 2022) incassati dalle slot machines.

La Poker Room del Casinò continua a proporre eventi mensili di valenza nazionale, offrendo ai players tornei interessanti per ogni fascia di clientela. A dicembre, dopo il WSOP; sono già stati inseriti a calendario i TPS series dal 7 al 30 dicembre.

PressGiochi