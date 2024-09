Casinò di Sanremo: ad agosto incassati 5,8 mln, 34,5 dall’inizio dell’anno

Nel bilancio del mese di agosto è stato determinante il montepremi delle vincite superiori a € 5.000, il più ricco che si ricordi. Sono stati centrati super Jackpot ( con valore superiore a €5.000) per un totale di

Nel bilancio del mese di agosto è stato determinante il montepremi delle vincite superiori a € 5.000, il più ricco che si ricordi. Sono stati centrati super Jackpot ( con valore superiore a €5.000) per un totale di € 1.750.000, che hanno reso indimenticabili le vacanze di molti fortunati turisti, arrivati in Riviera anche per una visita nelle affollate sale del Casino.

Ad agosto il Casinò ha, infatti, consolidato il numero di presenze più di 28.500 visitatori, che si sono interessati a tutte le proposte di intrattenimento. I clienti dei giochi elettromeccanici hanno beneficiato del momento positivo che ha dispensato più di cento vincite superiori a € 5.000.

Gli introiti del mese di agosto hanno superato i € 5,8 milioni portando il risultato annuale a € 34,5 milioni.

“ La fine del mese di agosto induce ad una prima analisi dell’andamento della stagione estiva, così determinante per il bilancio annuale. Sono stati mesi importanti, contraddistinti da un buon afflusso di visitatori, spesso premiati da interessanti vincite, che consolidano il gradimento dei nostri clienti. Il Bilancio dell’estate 2024 si può considerare in linea rispetto agli obbiettivi preposti ad inizio anno. La nostra meta è di realizzare un incasso pari a € 50 milioni, obiettivo che vede impegnata tutta l’azienda, confortata dal trend delle previsioni che induce ad essere ottimisti. Riscontriamo l’interesse dei vacanzieri verso le nostre proposte di svago anche se il flusso turistico dovrebbe essere più sostenuto. In questi mesi hanno inciso le super vincite erogate, che hanno raggiunto livelli record, rappresentando, al contempo, uno dei fattori promozionali più efficaci. Ci accompagna, infatti,l’allure di Casinò fortunato per i nostri clienti.”Sottolinea il Presidente ed Amministratore delegato dott. Gian Carlo Ghinamo.

Continua:” Abbiamo registrato un buon risultato per il periodo del ferragosto, che ha visto la partecipazione alle serate di gala di moltissimi dei nostri migliori clienti. Questi ritorneranno anche per l’ultimo appuntamento del calendario eventi estivo il 7 settembre con il prestigioso concerto di Enrico Ruggeri al Roof Garden, un artista tra i più apprezzati dal nostro pubblico. Sarà lo spettacolo con cui saluteremo l’estate mentre abbiamo già stilato il calendario Eventi autunnale con tante proposte esclusive per la nostra clientela .”

Dall’inizio dell’anno la Casa da Gioco ha realizzato introiti di gioco per € 34,5 milioni. Le slot hanno complessivamente realizzato in 8 mesi € 26 milionimentre i giochi tradizionali si attestano a € 8,5milioni. Tra i più richiesti la Fair Roulette che ha totalizzato introiti per € 2,5 milioni con un surplus percentuale del 53% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La Poker Room ha ottenuto € 2,5 milioni (+12% rispetto al 2023) suddivisi tra Tornei, che hanno introitato un 1,1 milioni di euro, Cash Game e Ultimate Poker.

Nel mese di agosto gli introiti si sono attestati a € 5,8 milioni, risultato quasi in linea con quello dell’agosto 2023. ( -1,7% rispetto ad agosto 2023) di cui € 1,62 milioni totalizzati nelle sale dei Giochi Tradizionali con un incremento dell’ 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. I Giochi Elettromeccanici hanno realizzato €4,2 milioni.

Nel mese di agosto sono stati sbaragliati più di cento super jackpot ( del valore superiore a € 5.000) per un “bottino” pari a € 1.750.000. Dall’inizio dell’anno in otto mesi sono stati centrati jackpot ( con valore superiore a € 5.000) per € 8,3 milioni.

