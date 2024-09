Casandrino (NA): scoperta bisca clandestina, denunciate sette persone

Una recente operazione dei carabinieri di Casandrino ha portato alla scoperta di una bisca clandestina all’interno di un’abitazione situata in via Nino Bixio. Nonostante gli sforzi per rimanere nell’anonimato, sette

Una recente operazione dei carabinieri di Casandrino ha portato alla scoperta di una bisca clandestina all’interno di un’abitazione situata in via Nino Bixio. Nonostante gli sforzi per rimanere nell’anonimato, sette uomini di origini indiane, pakistane e bangladesi sono stati colti in flagranza mentre si dedicavano a un’intensa partita a carte. L’operazione rappresenta un altro passo importante nella lotta contro il gioco d’azzardo illegale, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità locali.

I carabinieri, dopo aver ricevuto segnalazioni di attività sospette, hanno controllato l’edificio e hanno notando un’atmosfera agitata e rumori forti provenienti da un appartamento al primo piano, sono intervenuti e hanno trovato sette uomini intenti a giocare a carte, sorpresi dall’arrivo delle forze dell’ordine.

I giocatori, in pochi istanti, hanno cercato di occultare il denaro e i materiali di gioco, ma ogni tentativo è stato inutile. I carabinieri, in un’operazione rapida e decisa, hanno sequestrato circa 1.200 euro in contante, che erano stati messi in bella mostra al centro del tavolo, insieme a cinque mazzi di carte. Questo materiale è stato posto sotto sequestro, testimoniando l’evidenza del gioco d’azzardo in atto.

Dopo l’intervento, i sette uomini sono stati denunciati per gioco d’azzardo, un reato che comporta serie conseguenze legali. Le autorità hanno evidenziato l’importanza di tali operazioni, non solo per fermare il gioco d’azzardo clandestino, ma anche per sensibilizzare la comunità riguardo ai rischi associati a queste attività illegali. Gli utenti di questo servizio possono mettere a repentaglio non solo i loro beni, ma anche la loro sicurezza e integrità personale.

Le forze dell’ordine fanno sapere di essere pronte a intensificare il monitoraggio su simili attività illegali, in particolare quelle che coinvolgono il gioco d’azzardo. L’episodio di Casandrino non è un caso isolato; è parte di una tendenza più ampia che ha visto il crescere di bische clandestine in diverse aree del paese. La lotta contro il gioco d’azzardo irregolare è un tema di estrema rilevanza, non solo per la legalità, ma anche per la salute pubblica.

Gli sforzi dei carabinieri e delle altre forze dell’ordine si concentrano sul prevenire tali attività, assicurandosi che gli spazi pubblici non diventino luoghi di illegalità. Questa operazione rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro e per la salvaguardia della comunità locale.

