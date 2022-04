Caribbean Gaming Show, la fiera incentrata sull’igaming interesserà tutta l’America Latina

In una recente intervista con l’organizzatore del Caribbean Gaming Show, Elizabeth Leiva ha fornito spunti sull’evoluzione e le sfumature del nuovo CGS Latam.

“Fino al 2019, CGS Group ha sviluppato uno o due eventi all’anno incentrati sul mercato dei casinò e sui vari fornitori nei paesi in cui ha esercitato influenza: Repubblica Dominicana, Giamaica, Porto Rico, Messico. Ma nel 2020 tutto è cambiato e l’evento ha dovuto adattarsi rapidamente per continuare a fornire spazi di networking e conoscenza al mercato. Nasce così #CGSLatam in maniera totalmente remota. Potremmo dire che la pandemia ha accelerato un processo a seconda del secolo che stiamo vivendo e la virtualità è diventata una permanenza nel mondo degli eventi”.

A tal proposito, ha spiegato Elizabeth Leiva, “abbiamo anche sviluppato una piattaforma 3D che opera nel metaverso con motori grafici e programmatici provenienti dal mondo dei videogiochi. In qualità di Systems Analyst, è stato molto semplice poter chiamare a raccolta un team di ingegneri, grafici e programmatori e gestire la nuova Startup del gruppo, sviluppatore di mondi virtuali per i nostri eventi e per terze parti. Oggi, 3 anni dopo e dopo aver superato vari ostacoli, come tutti gli organizzatori di questo settore, torniamo nel mondo faccia a faccia con la prima fiera del gioco in Cile, celebrando 12 anni di esperienza e 20 anni di esperienza in fiera campo. #CGSLatam si terrà in modo ibrido a Santiago del Cile, ed è stato progettato per distinguersi come un evento su misura per il mercato latinoamericano, incentrato principalmente sui casinò. Ma con il passare dei mesi e i calendari globali sono stati riorganizzati, CGS non ha fatto eccezione ed è stato necessario riprogrammare per questo 24 e 25 maggio. La location prescelta, il Centro Congressi Casa Piedra nel prestigioso quartiere di Vitacura. Allo stesso modo, le questioni logistiche globali rappresentano ancora una sfida per l’assemblaggio di nuovi prodotti, la tempestiva consegna degli ordini, l’invio tempestivo di dimostrazioni per gli stand e, in aggiunta, la guerra in Europa orientale, ha escluso molte aziende fortemente interessate. sbarcare in Sudamerica. In questo scenario, l’industria online è stata identificata come una verticale di inarrestabile ascesa, con i giocatori d’azzardo globali che continuano a trovare in questa nuova industria lo spazio perfetto per trascorrere il tempo libero e tentare il destino”.

PressGiochi