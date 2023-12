Candelas de los Muertos: l’ultima novità del 2023 per le VLT NOVOLINE

NOVOMATIC Italia chiude il 2023 lanciando sul mercato una coppia di titoli VLT, disponibili in esclusiva per i cabinet NOVOLINE HD: Candelas de los Muertos: Señor Muerte™ e Candelas De

NOVOMATIC Italia chiude il 2023 lanciando sul mercato una coppia di titoli VLT, disponibili in esclusiva per i cabinet NOVOLINE HD: Candelas de los Muertos: Señor Muerte™ e Candelas De Los Muertos – Señorita Suerte™

“I due nuovi titoli appartengono alla famiglia di successo internazionale denominata “Cash Connection”, lanciata in esclusiva in Italia nel 2022 sul nostro nuovo Cabinet HD FV637 e che ha riscosso un notevole gradimento, tanto da rappresentare più di un terzo del giocato complessivo.” Ha dichiarato Michele Masini, BU VLT Director in NOVOMATIC Italia.

“Arrivano sul canale terrestre a pochi mesi dal lancio su quello online, seguendo una precisa strategia di integrazione e sinergia multicanale del nostro Gruppo, al passo con i tempi e con l’obiettivo di offrire ai clienti VLT la migliore esperienza di gioco.

Siamo convinti che Candelas de los Muertos: Señor Muerte™ e Candelas De Los Muertos – Señorita Suerte™ possano essere percepiti, all’interno delle migliori Sale d’Italia, come le più importanti novità di questo Natale 2023”.

Presentati in occasione di ICE London 2023 e già forti di un ottimo riscontro internazionale, i due esclusivi titoli Cash Connection, sviluppati interamente in casa NOVOMATIC, hanno come tema il Dias de Los Muertos, la celebre festività messicana dove i protagonisti sono le calacas, maschere di scheletri colorati che si divertono in danze folkloristiche volte a celebrare e ad accogliere gli spiriti nel regno dei vivi, in una notte all’insegna del divertimento.

Nella veste maschile si presenta il titolo Candelas de los Muertos: Señor Muerte™, mentre l’affascinante controparte femminile è rappresentata da Candelas de los Muertos: Señorita Suerte™. Entrambi i giochi hanno 25 linee di pagamento, un bet minimo a 0,50 € e un bet massimo a 5,00 €.

Come per tutti i giochi della famiglia Cash Connection, 6 o più simboli Scatter attivano la funzionalità LOCK & WIN, dove ognuna delle 15 posizioni del gioco diventa un rullo indipendente.

Ma la vera novità dei titoli appartenenti alla famiglia De Los Muertos è la MISTERY TRIGGER: la presenza nel gioco base di almeno una candela SCATTER può portare in qualsiasi momento all’attivazione della funzionalità LOCK & WIN. Durante la funzionalità LOCK & WIN potranno apparire delle monete speciali, ad ognuna delle quali è associato uno tra i premi MINI, MINOR, e MAJOR.

PressGiochi