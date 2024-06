Canada, Alberta avvia consultazione sulla liberalizzazione del gioco online

La provincia canadese intende aprire il gioco d’azzardo online regolamentato alle società private. La provincia dell’Alberta ha lanciato una consultazione per chiedere feedback alle First Nations, ai casinò terrestri esistenti

La provincia canadese intende aprire il gioco d’azzardo online regolamentato alle società private. La provincia dell’Alberta ha lanciato una consultazione per chiedere feedback alle First Nations, ai casinò terrestri esistenti e al Racing Entertainment Centre mentre esplora le opzioni per sviluppare e implementare una strategia di gioco online seguendo l’esempio dell’Ontario.

Nel 2023, il Premier dell’Alberta ha chiesto al Ministro dei Servizi e della riduzione della burocrazia, Dalley Nally, di collaborare con i partner locali per completare lo sviluppo e l’implementazione di una strategia di gioco online focalizzata sul gioco responsabile e sulla generazione di entrate provinciali.

Attualmente, Play Alberta, gestito da Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC), è l’unico operatore legale per i giochi da casinò online nella provincia. Altri marchi operano in una zona grigia dal punto di vista legale, simile alla situazione in Ontario prima del 2022, ma si stima che rappresentino il 55% del mercato.

Il Ministro dei Servizi e della riduzione della burocrazia, Dalley Nally, ritiene che l’Alberta abbia il potenziale per diventare un hub per l’igaming, citando come vantaggi le basse imposte sulle società, le normative snelle e l’elevato reddito disponibile.

