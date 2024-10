Campobasso, chiusa sala giochi per presenza di pregiudicati: sospesa la licenza per 15 giorni

Il 28 settembre scorso, la Squadra Amministrativa della Questura di Campobasso ha notificato al titolare di una sala giochi e scommesse situata nel centro cittadino un provvedimento di sospensione dell’attività. Il Questore Tatarelli ha emesso la sospensione, della durata di 15 giorni, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La decisione è frutto di una lunga attività di controllo, iniziata a giugno e conclusasi pochi giorni fa, che ha rivelato la frequentazione abituale del locale da parte di individui con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Già lo scorso 30 maggio, la licenza dell’esercizio era stata sospesa per 15 giorni per le stesse ragioni, ma le problematiche non sono cambiate. Recentemente, infatti, nei pressi della sala giochi si sono verificati ulteriori episodi di aggressioni, risse, spaccio di droga e liti, coinvolgendo spesso i clienti abituali del locale. Le segnalazioni dei residenti hanno evidenziato un crescente allarme sociale.

La zona resta sotto costante monitoraggio da parte delle pattuglie della Questura, alla luce delle criticità emerse.

Nel mese appena trascorso, la stessa Squadra Amministrativa ha eseguito controlli riguardanti la cessione di fabbricati a cittadini stranieri, riscontrando diverse violazioni della normativa sulla comunicazione obbligatoria all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore. Per questi illeciti amministrativi, sono state comminate sanzioni per un totale di 5.120 euro.

