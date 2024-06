Caesars Entertainment pubblica il Rapporto sulla responsabilità sociale 2023

Il quindicesimo rapporto annuale PEOPLE PLANET PLAY mette in evidenza i progressi dell’azienda in diverse aree cruciali come l’impatto ambientale, lo sviluppo dei membri del team, e gli investimenti nella comunità.

Caesars Entertainment, la più grande società di intrattenimento da casinò negli Stati Uniti, ha pubblicato il suo rapporto sulla responsabilità sociale d’impresa del 2023. Il rapporto evidenzia i progressi dell’azienda in termini di impatto ambientale, diversità, iniziative di equità e inclusione, sviluppo dei membri del team, investimenti nella comunità e altro ancora.

“In Caesars Entertainment, ci impegniamo a continuare a sviluppare, diversificare e raggiungere i nostri obiettivi di CSR”, ha affermato Heather Rapp, SVP della responsabilità sociale d’impresa per Caesars Entertainment. “Abbiamo attraversato un periodo di progressi poiché abbiamo raggiunto e superato i nostri obiettivi provvisori di riduzione delle emissioni tre anni prima del previsto e, grazie a questo lavoro, quest’anno siamo stati in grado di implementare nuovi obiettivi più ambiziosi. Il nostro successo nella nostra categoria di impatto ambientale ci motiva a continuare a crescere e a realizzare i nostri sforzi di RSI a tutti i livelli. Non vediamo l’ora di continuare a crescere e a fare la differenza nelle comunità in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo”.

Il rapporto descrive in dettaglio i progressi in quattro aree critiche per il 2023, tra cui:

Impatto ambientale: dopo aver raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni tre anni prima del previsto nel 2022, la Società sta implementando un nuovo obiettivo di riduzione dei gas serra del 46,2% entro il 2030 rispetto al 2019.

Inoltre, Caesars ha finalizzato diverse iniziative nel 2023 per migliorare il profilo di carbonio e l’impatto ambientale complessivo del CAESARS FORUM, il centro congressi di 600.000 piedi quadrati dell’azienda a Las Vegas. Le nuove iniziative includono un programma di pulizia ecologica, una messa in servizio basata sul monitoraggio, che utilizza dati e feedback per garantire che i principali sistemi meccanici funzionino in modo ottimale e un programma di compostaggio. Ciò ha consentito a CAESARS FORUM di ottenere una certificazione di livello Gold rispetto allo standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) del Green Building Council degli Stati Uniti.

Diversità, equità e inclusione: nel 2023, Caesars ha tenuto il suo primo vertice del Business Impact Group (BIG) a livello aziendale, invitando leader di tutto il paese a partecipare a un workshop di due giorni a Las Vegas. Il vertice è stata un’opportunità per valutare il ruolo di ciascun BIG all’interno dell’azienda, condividere apprendimenti e migliori pratiche e sviluppare strategie per ciascun gruppo per andare avanti. Il vertice è servito anche come opportunità di sviluppo professionale per i leader che hanno potuto partecipare.

Investimento nella comunità: il programma Caesars Makes Change, un programma di macchine NRT sperimentato in una proprietà nel 2021, è stato ora esteso a quasi 40 destinazioni Caesars Entertainment in tutto il paese. Gli ospiti ora possono donare una parte dei loro biglietti di incasso a un’organizzazione di beneficenza. Nel 2023, questo programma ha donato più di 1,25 milioni di dollari alle organizzazioni partner dell’azienda, Meals on Wheels America e Boys and Girls Clubs of America.

