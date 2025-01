Buon 2025 con una nuova edizione di PressGiochi MAG

Con l’arrivo del nuovo anno, si apre un capitolo di opportunità, speranze e sfide, e mai come oggi il settore dei giochi pubblici si trova di fronte ad una svolta

Con l’arrivo del nuovo anno, si apre un capitolo di opportunità, speranze e sfide, e mai come oggi il settore dei giochi pubblici si trova di fronte ad una svolta epocale che disegnerà in questo 2025 il futuro del settore nel prossimo decennio.

Con il nuovo anno arriva una nuova edizione di PressGiochi MAG e come al solito sono molti i temi che affrontiamo.

Questo è un anno importante per noi: PressGiochi compie 10 anni di attività, un traguardo che celebra soddisfazioni, obiettivi raggiunti e il nostro impegno costante nell’innovare e crescere insieme al settore. Un settore che osserviamo e fotografiamo giorno dopo giorno, cercando di essere sempre obiettivi, critici quando serve, ma al quale va il nostro più sincero ringraziamento.

Pressgiochi MAG parte in questa edizione analizzando i nuovi trend che governeranno il mercato nel 2025, ormai inevitabilmente influenzati dall’utilizzo dominante dell’Intelligenza Artificiale.

Dopo aver ripercorso le novità normative e amministrative, diamo un’occhiata agli indici finanziari internazionali per comprendere come si sono comportati i titoli delle maggiori aziende di gambling nel mondo.

Se le associazioni di categoria spingono per riformare il settore del gioco fisico tutelando gli imprenditori, dal mondo accademico estero sono diversi gli studi che indicano come nocivo, l’utilizzo delle interruzioni orarie per i giocatori di slot machine. Tanto più se questi giocatori sono a rischio patologia.

Anche il settore dell’amusement, nei prossimi due mesi sarà impegnato con numerosi appuntamenti ed eventi che ospiteranno la variegata industria dei parchi tematici e dei Family Entertainment Center i cui scenari evolutivi mutano di giorno in giorno con la necessità per l’industria di adottare nuovi approcci tecnologici, strumenti di gioco e pagamento digitali e interazione sociale. In poche parole: intrattenimento competitivo.

Oltre agli altri numerosi argomenti toccati in questo numero, ospitiamo come ogni anno lo Speciale ICE Barcelona, con l’obiettivo di presentare alla prossima edizione di ICE il mercato italiano e i suoi principali attori.

Auguriamo a tutti buon anno e vi invitiamo a sfogliare la rivista!

