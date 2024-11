Bulgaria, a Sofia prende il via Bege Expo

A Sofia, Bulgaria prende il via oggi l’Eastern European Gaming Summit (EEGS) e il Balkan Entertainment and Gaming Exhibition (BEGE) evento di riferimento per l’industria del gaming e dell’iGaming nell’Europa

A Sofia, Bulgaria prende il via oggi l’Eastern European Gaming Summit (EEGS) e il Balkan Entertainment and Gaming Exhibition (BEGE) evento di riferimento per l’industria del gaming e dell’iGaming nell’Europa dell’Est.

L’evento BEGE | EEGS, che si svolge dal 26 al 28 novembre, è uno dei più influenti per l’industria del gaming in questa parte del mondo. Durante il summit, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le ultime tecnologie, i servizi innovativi e le tendenze emergenti, oltre a partecipare a sessioni formative e conferenze su temi come la regolamentazione e lo sviluppo del mercato.

Tra i big presenti, non poteva mancare il Gruppo NOVOMATIC che partecipa con una grande presenza insieme a FAZI, presentando una gamma di prodotti eccezionale. Tra le principali attrazioni, ci sarà il nuovo cabinet BLACK EDITION II, disponibile in diverse versioni con schermi da 27” e 32” e giochi popolari come il IMPERA LINK™ Series 2. Saranno inoltre presentati nuovi giochi multigioco e cabinet come il MASTER SL™ 3.32 e il DIAMOND X™ 3.32. I visitatori potranno gustare anche prelibatezze offerte dal pub AdmiralBet.

Il fornitore di gaming bulgaro Euro Games Technology (EGT) presenta invece il suo portfolio di prodotti e lancerà in anteprima il Bell Link 2, l’ultima versione del popolare multigioco Bell Link, insieme al Bell Link Boost jackpot, che introdurrà ai visitatori dieci titoli, cinque dei quali completamente nuovi.

Tra gli espositori anche produttori italiani come PSM Tech con le loro innovative soluzioni hardware per il gaming e lo staff composto da Lorenzo Stacchini, David Biliotti e Marco Baldassarre.

Tra i primi panel tenuti ieri, quello dal titolo “Massimizzare i ricavi da affiliazione: strategie per ottimizzare le conversioni e le partnership di brand” si è discusso delle migliori pratiche per ottimizzare le strategie di marketing di affiliazione, con un focus particolare su come incrementare le conversioni e costruire partnership solide tra brand e affiliati. Tra i relatori hanno partecipato esperti del settore come Stefan Muehlbauer (CEO di Affpal), Gjorgje Ristikj (CEO e fondatore di LinkDataMedia.com e iGamingWise.com) e Stoyan Stoyanov (CEO di Expand Frame).

Oggi, giorno di apertura dell’esposizione, si terrà panel dal titolo “L’evoluzione del marketing di affiliazione nell’industria del gioco d’azzardo: affrontare i cambiamenti normativi e le tendenze del settore”. Qui, Radoslav Georgiev (SEO Manager presso Gambling SEO Services LTD), Gjorgje Ristikj e Georgi Kandev (Head of Sales, Marketing and Partnerships di Netpeak Bulgaria) condivideranno la loro esperienza nell’adattarsi ai mutamenti normativi e alle nuove sfide che l’industria sta affrontando, con particolare attenzione all’evoluzione del marketing di affiliazione.

