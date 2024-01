Brasile: 134 aziende chiedono una licenza per offrire scommesse

Le 134 società che cercano una licenza per gestire scommesse sportive e giochi online in Brasile Come ha affermato GMB, Sono 134 le società che hanno ufficialmente mostrato interesse

Sono 134 le società che hanno ufficialmente mostrato interesse ad operare nel mercato delle scommesse sportive e dei giochi online in Brasile, inclusa la stessa CAIXA.

Il 27 ottobre dello scorso anno, il Ministero delle Finanze ha pubblicato l’Ordinanza Normativa MF nº 1330/2023 in cui concedeva un periodo di 30 giorni alle società interessate a richiedere l’autorizzazione per le scommesse a quota fissa nel territorio nazionale per presentare previa manifestazione di interesse, non vincolante, corredato di documenti.

Durante questo periodo hanno presentato preventiva manifestazione di interesse 134 aziende. Secondo José Francisco Manssur, consigliere speciale del Segretariato esecutivo del Ministero delle Finanze, questo numero significativo di richieste “rappresenta il risultato del dialogo costante tra il Ministero delle Finanze e tutti i segmenti di questo mercato, nella costruzione di sistemi sicuri e una regolamentazione affidabile per tutti i soggetti coinvolti”.

Le aziende che hanno presentato preventivamente manifestazione di interesse avranno priorità nelle richieste di autorizzazione, non appena scadono i termini per la ricezione delle domande e per il pagamento dei contributi. Va chiarito che l’elenco delle aziende interessate non è definitivo, in quanto la chiusura della manifestazione di interesse non implica l’esclusione dal mercato. Diverse aziende hanno preferito attendere l’approvazione definitiva della legge da parte del Congresso per sapere, ad esempio, se i casinò online sarebbero stati inclusi o meno, e poi decidere di richiedere una licenza.

Sabato scorso, 30/12, il presidente Lula ha sancito, con veti, la legge che regola le scommesse sportive. Il testo autorizza anche il funzionamento dei casinò online. L’aspettativa del governo è quella di utilizzare la regolamentazione delle scommesse come un modo per rafforzare l’obiettivo di chiudere il deficit dei conti pubblici il prossimo anno.

