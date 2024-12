Boomerang Digital: presenza di spicco al Bingo Hub di EAG

“L’opportunità più importante dell’anno per entrare in contatto con gli operatori di bingo e mostrare la tecnologia rivoluzionaria che sostiene l’esperienza del cliente del bingo” è il modo in cui

“L’opportunità più importante dell’anno per entrare in contatto con gli operatori di bingo e mostrare la tecnologia rivoluzionaria che sostiene l’esperienza del cliente del bingo” è il modo in cui Andrew Ludlow, Group Chief Executive di Boomerang Digital, descrive la caratteristica del Bingo Hub all’EAG Expo di gennaio.

Boomerang Digital, che è stata ufficialmente lanciata nel settore all’edizione 2024 della principale fiera del Regno Unito per il settore dell’intrattenimento fuori casa, sta supportando EAG 2025 in grande stile, prendendo la più grande presenza di stand all’interno del Bingo Hub, che a sua volta occupa una presenza di alto profilo ad EAG.

Spiegando l’importanza della funzione e il supporto di Boomerang per l’evento, Andrew Ludlow ha affermato: “Il settore del bingo ha una sua personalità unica e l’Hub funge da punto di incontro per l’intera comunità del bingo”.

“Con l’elevato grado di integrazione esistente tra il bingo e il resto dell’industria dell’intrattenimento di gioco, l’Hub consente a tutte le parti del settore del gioco di incontrarsi, fare rete e discutere i problemi che hanno un impatto su tutti noi”.

“La nostra presenza all’EAG riflette l’importanza della fiera per l’attività di Boomerang e l’ampia ampiezza della nostra gamma”.

“Mentre coglieremo l’occasione per presentare l’intero portafoglio, in termini di prodotti e servizi specifici per il bingo mostreremo i nostri tablet portatili, i nostri acclamati sistemi di gestione dei dati delle macchine, Quantum e Click, la gamma Paystation, Membership, SMS, applicazioni mobili, Bonus Jackpot, Bingo Express, Jigsaw e iniziative come la nostra piattaforma di autoesclusione Smarthub.”

“Boomerang Digital è un’azienda tecnologica e il Bingo Hub all’EAG offre l’opportunità di lanciare le soluzioni rivoluzionarie che i nostri clienti cercano nel marchio. Fornisce un focus per il nostro impegno verso un settore in cui siamo immersi e che serviamo da oltre tre decenni. Per molti versi EAG è il posto perfetto per iniziare l’anno commerciale.”

