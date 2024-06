Bonus Poker: cosa sono e come usarli

La popolarità del poker online in Italia deriva da una combinazione di fattori che lo rendono un gioco particolarmente attrattivo. Il gradimento degli italiani, oltre all’amore per questo gioco entrato

La popolarità del poker online in Italia deriva da una combinazione di fattori che lo rendono un gioco particolarmente attrattivo. Il gradimento degli italiani, oltre all’amore per questo gioco entrato nell’immaginario collettivo anche grazie all’industria cinematografica e alla letteratura, si deve, nella sua forma online, in primo luogo alla possibilità di giocare ovunque ci si trovi e quando lo si desidera, utilizzando computer o dispositivi mobili. Inoltre sui siti di gioco online sono disponibili le diverse declinazioni del gioco del poker, da quello classico alle varianti come Texas Hold’em, l’Omaha, Sit’n’Go, e c’è la possibilità di partecipare a tornei multi-tavolo. Ciò consente ai giocatori di scegliere l’esperienza di gioco più adatta alle proprie preferenze e in base al proprio livello di abilità.

Bonus Poker: cosa sono e quanti ce ne sono?

I siti di gioco online sui quali si può giocare a poker, molto spesso, offrono ai propri iscritti promozioni e bonus, che possono consistere in denaro gratuito, ticket per partecipare ai tornei o altre tipologie di vantaggi che rendono il gioco ancora più interessante e conveniente. I bonus poker sono di diverse tipologie. I più comuni sono i bonus di benvenuto, offerti ai nuovi iscritti.

Ci sono poi i bonus al primo deposito sul proprio conto di gioco e i bonus senza deposito offerti ai nuovi giocatori che non richiedendo nessun deposito sul proprio conto . Alcuni siti offrono anche bonus di ricarica per i giocatori che effettuano un deposito successivo al primo. Il bonus cashback, invece, consiste in un rimborso parziale delle perdite subite dal giocatore. Infine, vanno citati i freeroll, ovvero quei tornei di poker ad iscrizione gratuita che permettono ai giocatori di vincere premi reali.

Bonus per il poker: dove trovarli

Navigando in rete si può restare sorpresi dal numero di siti di gioco che mettono a disposizione dei propri utenti bonus, tra cui bonus poker. Per reperire questo tipo di promozioni, che pur essendo solo piccoli incentivi fanno molto comodo ai giocatori in quanto permettono di effettuare puntate senza intaccare il proprio conto di gioco, ci si può avvalere dei vari motori di ricerca.

Come detto in precedenza, però, essendo il web pieno di siti di gioco che offrono promozioni, questo tipo di operazione potrebbe risultare un po’ dispersiva. Proprio per questo il modo più semplice e sicuro di confrontare tutti i bonus da usare per il poker in rete è quello di visitare siti come Gazzetta Scommesse o altri comparatori di settore, che consentano di paragonare e avere recensioni accurate su tutte le promozioni a tema pokeristico. In tal modo si potrà avere un orientamento sicuramente più completo e più facile da consultare sulle varie promozioni in atto sui portali di scommesse.

Come usare i bonus poker

Le modalità in cui riscattare un bonus per giocare a poker possono variare da sito a sito. Ad ogni modo, generalmente i passaggi sono abbastanza simili. Nel caso si tratti di un bonus di benvenuto riservato ai nuovi iscritti, bisogna prima di tutto creare un nuovo account e verificare l’identità dell’utente.

Per i bonus sul primo deposito, è necessario effettuare un deposito (ovvero versare del denaro) sul proprio conto di gioco, tenendo presente che l’importo minimo per poter attivare il bonus può variare a seconda del sito. Espletati questi passaggi, sarà possibile attivare la promozione e fruirne al momento della partita a poker. Su alcuni siti, poi, i bonus possono attivarsi anche automaticamente, su altri potrebbe essere necessario inserire un codice bonus specifico. Un aspetto di cui tenere conto è che i bonus poker, così come altre tipologie di promo presenti sui portali di gioco, hanno generalmente una scadenza entro la quale devono essere utilizzati, altrimenti si corre il rischio di perderli.

