Bolzano, sala giochi chiusa per 15 giorni: minorenne sorpreso a scommettere

Il questore Paolo Sartori ha disposto la sospensione della licenza, per un periodo di quindici giorni, nei confronti di una sala giochi e scommesse situata a Bolzano.

La decisione è scaturita in seguito a un controllo effettuato lo scorso 28 dicembre, durante il quale un minorenne è stato trovato all’interno del locale alle due di notte mentre scommetteva denaro sulle macchine VLT.

Il questore ha sottolineato che il provvedimento non rappresenta una sanzione esclusivamente legata a questo episodio specifico, ma si basa sulla valutazione complessiva della gestione del locale. Negli ultimi mesi, infatti, ripetuti controlli hanno evidenziato una situazione preoccupante: è stata registrata la presenza di numerosi avventori con precedenti per reati gravi, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale, minacce e reati in materia di armi.

Questa situazione, secondo il questore, rappresenta un rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone, con particolare attenzione alla tutela dei minorenni, il cui accesso alla sala non risulta adeguatamente controllato.

Il questore ha inoltre avvertito che, in caso di mancati interventi risolutivi da parte del gestore per sanare le criticità emerse, si procederà con la revoca definitiva della licenza.

