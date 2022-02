Bolzano, cercasi vincitore al Superenalotto di una vincita da 68mila euro

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il vincitore di Prato allo Stelvio (BZ) che ha giocato online su Sisal.it tramite app. SuperEnalotto non si è ancora presentato per la

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il vincitore di Prato allo Stelvio (BZ) che ha giocato online su Sisal.it tramite app. SuperEnalotto non si è ancora presentato per la riscossione della vincita realizzata nel concorso n. 141 di giovedì 25 novembre 2021.

Chissà quanti sogni o progetti potrebbe realizzare il vincitore degli oltre 68 mila euro. Occorre davvero cercare di ricordare e non perdere l’occasione di riscuotere un premio che potrebbe contribuire a far pensare un po’ più serenamente al futuro.

Magari il vincitore stava cercando, comodamente seduto sul suo divano, i primi regali di Natale, oppure stava prenotando lo skypass per una giornata sulla neve, o un ristorante per il suo anniversario di matrimonio e poi… decide di tentare la fortuna, gioca e vince.

Ad oggi il fortunato non sa di aver vinto o, almeno, non si è ancora presentato per la riscossione. Se solo controllasse le sue giocate su sisal.it o sulla app SuperEnalotto, troverebbe una buona notizia!

Per aiutarlo a ricordare, riportiamo i numeri della sestina vincente: 6,45,61,82,84,88, Jolly 16, SuperStar 36.

Sisal segnala che il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora solo 15 giorni per riscuotere il premio. I termini per la riscossione della vincita – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale – scadranno il prossimo mercoledì 23 febbraio 2022.

Per riscuotere la vincita il fortunato giocatore dovrà recarsi in uno degli uffici premi di Sisal nelle sedi di:

· Roma – Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma;

· Milano – Via A. Tocqueville 13 – 20154 Milano.

Portando con sé anche i seguenti documenti:

1. Documento d’identità in corso di validità;

2. Codice Fiscale;

3. Stampa Dettaglio giocata vincente.

PressGiochi