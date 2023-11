Bilancio dello Stato: tra gennaio e settembre, dai giochi entrate per 5.146 milioni

Le entrate tributarie e contributive nei primi nove mesi del 2023 mostrano nel complesso una crescita di 22.448 milioni di euro (+3,9 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+17.988 milioni di euro, +4,6 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+4.460 milioni di euro, +2,4 per cento).

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato cresce di 19.108 milioni di euro (+5,1 per cento). In flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-532 milioni di euro, -6,1 per cento). La crescita risulta significativa anche per le entrate degli enti territoriali (+1.905 milioni di euro, +4,6 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in aumento di 2.493 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022 (6,8 per cento).

Le entrate di lotterie e altre attività di gioco ammontano a 5.146 milioni di euro registrando un aumento pari a 199 milioni di euro (+4,0 per cento).

Crescita che viene confermata sul fronte degli incassi, dove si registra un +5,1% pari a 4.783 milioni incassati, 245 in più rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022.

