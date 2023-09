Bilancio dello Stato: nel primo semestre dai giochi e lotterie entrate per 3,5 mld

Le entrate tributarie e contributive nel primo semestre del 2023 mostrano nel complesso una crescita di 13.485 milioni di euro (+3,6 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+8.020 milioni di euro, +3,2 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+5.465 milioni di euro, +4,5 per cento).

Si segnala che il confronto dei dati relativi ai versamenti del saldo e del primo acconto Irpef, Ires e Irap non è omogeneo. Il gettito del periodo gennaio-giugno 2023 non comprende i versamenti dei soggetti ISA la cui scadenza è stata posticipata al 20 luglio (con maggiorazione al 30 luglio). Nel 2022 per tali soggetti erano valide le scadenze ordinarie.

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato cresce di 7.972 milioni di euro (+3,3 per cento). In flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-613 milioni di euro, -10,1 per cento). La crescita risulta significativa anche per le entrate degli enti territoriali (+1.006 milioni di euro, +3,7 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in aumento di 345 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022 (1,9 per cento).

Le entrate di lotterie e altre attività di gioco ammontano a 3.575 milioni di euro registrando un aumento pari a 286 milioni di euro (+8,7 per cento).

A gennaio-giugno 2023 andando ad analizzare i dati nel dettaglio si registra a livello di competenza giuridica una crescita del 8,7% sotto la voce Lotterie e Giochi pari a 3.575 mln di euro, 286 milioni in più rispetto a gennaio-giugno 2022. Crescita che viene confermata sul fronte degli incassi, dove si registra un +9,4% pari a 3.584 milioni incassati, 307 in più rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022.

PressGiochi