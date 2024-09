BGC: studio shock rivela che 1,5 milioni di britannici scommettono fino a 4,3 miliardi di sterline nel gioco d’azzardo illegale

– Il gioco d’azzardo nel mercato nero online ha “alta consapevolezza, è facile da trovare ed è già comunemente utilizzato”, afferma un nuovo rapporto

– £2,7 miliardi scommessi su siti di gioco d’azzardo illegali e non regolamentati online

– Fino a £1,6 miliardi scommessi in luoghi di gioco d’azzardo clandestini

– Uno su cinque giovani di 18-24 anni che scommettono ha giocato nel mercato nero, secondo un sondaggio

– Il mercato nero pubblicizza in modo aggressivo ai giovani e ai giocatori problematici

– L’ente standard che rappresenta il 90% del settore delle scommesse e del gioco regolamentato afferma che regolamenti equilibrati sono la migliore difesa contro il mercato nero

Uno studio condotto da Frontier Economics e commissionato dal Betting and Gaming Council (BGC) ha messo in luce l’entità preoccupante del gioco d’azzardo nel mercato nero nel Regno Unito, rivelando che 1,5 milioni di britannici scommettono annualmente fino a £4,3 miliardi in questo settore non regolamentato. Questo rapporto è il primo ad affrontare in modo dettagliato il mercato nero dopo la pubblicazione del White Paper governativo sulla riforma del gioco.

I dati raccolti mostrano che gli operatori illegali stanno mirando in modo aggressivo ai clienti britannici, minando gravemente le protezioni per i giocatori e drenando risorse dal Tesoro. Si stima che questa situazione possa portare a una perdita di circa £335 milioni nei prossimi cinque anni, una cifra equivalente a migliaia di stipendi di infermieri, medici o insegnanti.

Particolarmente allarmante è il fatto che oltre il 20% dei giovani di età compresa tra 18 e 24 anni che già scommettono utilizza il mercato nero per le scommesse online e tramite app di messaggistica sicure. Questi operatori non rispettano le normative stabilite dalla Gambling Commission, offrendo condizioni più vantaggiose e promettendo anonimato ai clienti, il che aumenta il rischio per i scommettitori.

Il CEO del BGC, Grainne Hurst, ha descritto il rapporto come “scioccante”, sottolineando che milioni di clienti vengono spinti verso operatori illegali che non si preoccupano della sicurezza dei giocatori e non contribuiscono alle tasse o al supporto dello sport. Ha anche avvertito che regolamenti eccessivi potrebbero, paradossalmente, alimentare il mercato nero, spingendo i clienti lontano dalle opzioni sicure e regolate.

Andrew Leicester, Direttore Associato di Frontier Economics e coautore del rapporto, ha evidenziato che, sebbene la maggior parte delle scommesse avvenga attraverso canali regolamentati, ci sono segnali preoccupanti di un’evoluzione verso un accesso più facile e immediato al gioco d’azzardo non regolamentato. Ha avvertito che gli sforzi per rendere il gioco più sicuro devono evitare di spingere più giocatori verso operatori non conformi.

Il rapporto ha anche messo in evidenza come altri paesi europei che hanno implementato regolamenti restrittivi sulle scommesse abbiano visto un incremento del gioco d’azzardo non regolato. Ad esempio, in Norvegia, il mercato nero rappresenta oltre il 66% delle scommesse totali, mentre in Bulgaria e Portogallo la percentuale è rispettivamente del 47% e del 31%. Queste statistiche suggeriscono che regole troppo severe potrebbero non solo non proteggere i giocatori, ma addirittura aggravare il problema.

Il White Paper dello scorso anno ha chiesto alla Gambling Commission di migliorare la propria comprensione del mercato nero per sviluppare strategie più efficaci contro di esso. La ricerca ha rivelato che il 15% di chi scommette regolarmente, circa 2,8 milioni di persone, ha sentito parlare di almeno un sito di mercato nero online.

Inoltre, il BGC ha chiesto alle grandi aziende di Internet di collaborare per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo online illegale. Molti siti non autorizzati offrono giochi con criptovalute e carte di credito, e possono apparire simili a quelli regolamentati, ingannando così oltre la metà dei giocatori, che non sono consapevoli di scommettere su operatori non autorizzati.

Il rapporto ha anche evidenziato l’uso crescente di VPN (Reti Private Virtuali) per mascherare la posizione degli utenti e accedere a siti di gioco d’azzardo non regolamentati. Inoltre, un numero preoccupante di giocatori utilizza sia piattaforme regolate che non regolate, aumentando il rischio complessivo.

Le attuali misure per combattere il mercato nero si sono rivelate inefficaci, poiché gli operatori illegali riescono a riposizionarsi rapidamente e a creare nuove identità per eludere i controlli. I membri del BGC, che operano sotto la supervisione della Gambling Commission, devono rispettare standard rigorosi, offrendo misure di protezione per i giocatori e strumenti per un gioco più sicuro, come limiti di deposito e opzioni di autoesclusione.

Inoltre, i membri del BGC hanno contribuito con £172,5 milioni in quattro anni per affrontare i danni legati al gioco problematico, a cui si aggiunge un significativo contributo economico all’industria. Secondo un rapporto separato, i membri del BGC contribuiscono con £7,1 miliardi all’economia e generano £4,2 miliardi in tasse, sostenendo circa 110.000 posti di lavoro.

L’industria del gioco regolamentato fornisce anche finanziamenti vitali per diversi sport, con £350 milioni destinati annualmente alle corse di cavalli, e ulteriori contributi per il calcio e altri sport. Ogni mese, circa 22,5 milioni di persone nel Regno Unito si dedicano al gioco, e la maggior parte lo fa in modo sicuro e responsabile. Infine, un’indagine della salute dell’NHS ha stimato che solo lo 0,4% della popolazione adulta è composto da giocatori problematici.

Lo studio di Frontier Economics si basa su un ampio sondaggio di oltre 6.000 persone, integrato da dati forniti dai membri del BGC, per fornire una visione chiara della situazione attuale del mercato del gioco d’azzardo nel Regno Unito.

PressGiochi