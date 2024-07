Betway avvia partnership con Relax Gaming

Betway, leader mondiale nel settore dei giochi, è entusiasta di annunciare la sua ultima partnership con Relax Gaming, un nome sinonimo di innovazione nel mondo delle slot machine. Relax amplia la già grande offerta di slot machine che Betway propone ai propri giocatori, garantendo la collaborazione con oltre settanta studi partner da tempo affermati nella produzione di giochi innovativi ed entusiasmanti.

Questa nuova collaborazione permetterà agli amanti del gioco di immergersi in nuove emozioni.

Gianluca Crimaldi, direttore e responsabile del mercato italiano per Relax Gaming ha dichiarato: “Siamo felici di collaborare con Betway e di espanderci ulteriormente raggiungendo ancor più giocatori in Italia. Questa entusiasmante partnership ci permetterà di distribuire i nostri contenuti in quello che consideriamo essere un mercato chiave nel settore dell’intrattenimento online. Non vediamo l’ora di costruire insieme un rapporto di successo’’.

Betway arricchisce il suo mondo di miti e leggende con Titan Stike, permettendo agli appassionati di divertirsi con l’imprevedibile Joker Split o all’avventura nell’antico Egitto con Book of Power: questi sono solo alcuni dei titoli disponibili al lancio.

Da oggi Relax Gaming e Betway Casino, rinnovano il proprio impegno per offrire ai giocatori un’esperienza ludica all’avanguardia dove divertimento ed emozioni sono assicurate.

PressGiochi