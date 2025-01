BettingVirtuale, nasce il nuovo punto di riferimento per le scommesse virtuali

Il mix perfetto tra pronostici, sia sportivi sia ippici, e i videogiochi. Nell’evoluzione del gaming online le scommesse virtuali hanno rappresentato la più grande novità degli ultimi anni, superando in un lampo la prima naturale diffidenza di coloro che oggi sono grandi appassionati. Il successo è stato tale che è nato Betting Virtuale, un portale dedicato a questo settore. Eventi di varie discipline sportive, corse di cani e cavalli sono simulate, è vero, ma come vedremo hanno una serie di vantaggi particolarmente apprezzati nel mondo dei gambler.

BettingVirtuale, un portale dedicato alle scommesse virtuali

Quando nei siti di gioco online e nelle agenzie sono comparse le scommesse virtuali qualche piccolo dubbio ha accompagnato l’entusiasmo per la novità. Vedere su uno schermo quella che in apparenza sembrerebbe una semplice partita alla Playstation invece di un match di calcio reale non fa pensare subito ad un possibile evento su cui puntare. Come si gioca? Sono sicure queste scommesse? Domande lecite per chi inizialmente aveva solo bisogno di una Stella Polare per orientarsi e per far chiarezza di recente è nato BettingVirtuale, il sito sui virtual, che si propone come missione principale quella di aiutare gli utenti del web ad approfondire la propria conoscenza sull’universo delle scommesse sulle discipline sportive virtuali. Qui, infatti, sarà possibile studiare strategie, guide e approfondimenti per conoscere tutti i segreti del mondo dei giochi virtuali online sui siti di scommesse. Non è poi da sottovalutare la possibilità di poter confrontare i vari bonus proposti dai vari siti legali che hanno le virtuali in palinsesto.

Cosa sono le scommesse virtuali?

Calcio, cavalli, corse dei cani, ma anche il tennis e l’automobilismo. Il palinsesto delle scommesse virtuali è praticamente infinito ed è sicuro e garantito dai Monopoli di Stato come accade per i casinò online, il poker, il bingo. Il giocatore può semplicemente effettuare puntate su eventi simulati creati al computer e il verdetto finale della partita e della corsa sono casuali. Autorizzate in Italia dal 2013, le scommesse virtuali hanno ottenuto subito grandi numeri nella raccolta per un due principali motivi: garantiscono eventi sui quali puntare dalla durata di pochi minuti e soprattutto i bookmaker hanno la possibilità di colmare i vuoti nel palinsesto che capitano quando non ci sono partite reali. Il calcio fa da traino anche in questo caso, ma l’ippica e le corse dei cani hanno una fetta della torta sempre in crescita.

Le principali differenze con le scommesse tradizionali

Cosa cambia tra le scommesse sportive classiche e le scommesse virtuali? Il betting tradizionale si basa semplicemente su evento reale: i bookmaker e gli scommettitori bancano ed effettuano puntate quindi su corse e partite che vengono organizzate indipendentemente. Le scommesse virtuali sono invece simulazioni, sempre più realistiche, con quote e palinsesti competitivi rispetto alla versione reale. Il risultato è generato da un algoritmo di Random Number Generation (RNG) ed è possibile seguire la simulazione come se ci fosse una reale competizione tra atleti. Non va fatta inoltre confusione tra le scommesse virtuali e le scommesse sui tornei internazionali dei campioni di videogiochi. Nel secondo caso i bookmaker accettano puntate e creano quote sui grandi tornei eSports, eventi dunque ai fini delle scommesse da considerare alla pari di un torneo di calcio. Nel Virtual Betting le competizioni delle diverse discipline sono organizzate in maniera costante durante il giorno. Il vantaggio? Formula 1 tutto l’anno, partite di calcio ad ogni ora, corse ippiche sempre in partenza (annunciate da un particolare countdown) e addirittura corse dei levrieri, non disponibili nella versione real vista la chiusura dei cinodromi in Italia.

