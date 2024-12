Betsson: ultimo appuntamento con gli arrivi del 2024

Il 2024 si conferma un anno di grandi innovazioni per Betsson, che conclude il suo ambizioso progetto di espansione del portfolio presentando ancora altri quattro provider di spicco: Relax Gaming, Games Global, Thunderkick e iSoftBet. Questa ultima integrazione riflette la volontà del brand di offrire una piattaforma sempre più ricca, innovativa e in grado di soddisfare ogni tipo di giocatore.

L’introduzione di questi provider rappresenta il culmine di un percorso volto a consolidare Betsson come punto di riferimento per l’intrattenimento online. Relax Gaming porta con sé un’incredibile varietà di titoli, noti per l’elevata qualità e l’innovazione nelle meccaniche di gioco, con slot che spaziano dal creativo al classico. Games Global si distingue per il suo approccio innovativo al design delle slot e per un catalogo che include giochi iconici capaci di catturare l’interesse di ogni tipo di user, combinando grafica di alto livello e meccaniche dinamiche. Thunderkick, con il suo stile distintivo e titoli come Esqueleto Explosivo, continua a sorprendere il pubblico con idee originali e una cura per i dettagli che rende ogni partita unica. Infine, iSoftBet arricchisce l’offerta di Betsson con giochi che uniscono temi accattivanti, innovazione e meccaniche di gioco che premiano l’attenzione al dettaglio e l’interazione del giocatore.

Con questi provider Betsson non si è limitata a espandere il numero di giochi disponibili, ma ha puntato, durante l’anno, a migliorare l’esperienza complessiva, offrendo ai propri utenti una varietà di scelte che spazia da meccaniche innovative a giochi che richiamano la tradizione.

“L’aggiunta di questi ultimi provider segna la chiusura di un anno straordinario per Betsson e apre nuove opportunità per il futuro,” ha dichiarato Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia di Betsson Group. “Siamo fieri di poter offrire una selezione così ampia e diversificata, che non solo eleva il livello della nostra piattaforma, ma consolida il nostro impegno verso l’innovazione e la qualità.”

PressGiochi