Betsson. Il Ceo Linwall: “Continueremo ad investire nella nostra crescita futura”

I ricavi e l’utile di Betsson, il gruppo svedese di scommesse, sono in costante crescita. Secondo i dati forniti dall’azienda, il fatturato nel 2023 è stato di 948,2 milioni di euro, registrando un incremento del 22% rispetto ai 777,2 milioni di euro del 2022. L’EBITDA ha toccato i 262,7 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto ai 172,4 milioni del 2022. Il reddito operativo (EBIT) ha segnato un aumento del 60%, raggiungendo i 210,5 milioni di euro rispetto ai 131,2 milioni del 2022. L’utile netto è stato di 173 milioni di euro, rispetto ai 114,7 milioni del 2022. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire agli azionisti un totale di 88,5 milioni di euro tramite un programma di riacquisto azioni.

“Il flusso di cassa operativo per l’intero anno è stato di 230 milioni di euro, portando a una posizione netta di cassa di 60 milioni di euro alla fine dell’anno”, ha dichiarato il CEO Pontus Lindwall. “La solidità dei flussi di cassa e il robusto stato patrimoniale ci consentono di continuare a offrire dividendi attraenti agli azionisti e di investire nella nostra crescita futura.”

Grazie a questi incassi, Betsson ha anche potuto investire in sponsorizzazioni, includendo accordi con il Boca Juniors in Argentina e con l’Atletico Nacional in Colombia. “Il nostro impegno nel mondo del calcio è forte, come dimostra il recente accordo di sponsorizzazione con l’Atletico Nacional, il più grande club calcistico della Colombia”, ha aggiunto Lindwall. “Inoltre, abbiamo avviato una nuova collaborazione in Grecia, ottenendo i diritti di denominazione per una prestigiosa coppa nel calcio greco. Il 2024 si prospetta come un grande anno per il calcio, con il Campionato Europeo e la Coppa America in programma per l’estate. Non vediamo l’ora di seguire le partite insieme ai nostri fan, clienti e dipendenti.”

PressGiochi