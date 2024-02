Betsson: nel 2023 ricavi a +22%

Betsson ha visto i ricavi crescere del 22% a 948,2 milioni di euro durante l’anno fino al 31 dicembre 2023. I ricavi sono aumentati del 40% in modo organico.

I ricavi delle scommesse sportive pari a 267,0 milioni di euro sono cresciuti del 7% rispetto ai 250,6 milioni di euro del 2022. I depositi di 5,01 miliardi di euro sono aumentati del 37% rispetto al dato del 2022.

Nel corso dell’anno, l’EBITDA è aumentato del 52% a 262,7 milioni di euro rispetto ai 172,4 milioni di euro del 2022. Il margine EBITDA è stato del 27,7%, rispetto al 22,2% dell’anno precedente.

Betsson ha registrato un utile operativo (EBIT) di 210,5 milioni di euro, in crescita del 60% su base annua. Il margine EBIT del 22,2% è stato in aumento rispetto al 16,9% del 2022.

Pontus Lindwall, amministratore delegato di Betsson, ha dichiarato: “Betsson è ben posizionata per la continua creazione di valore grazie ad una forte posizione finanziaria, una tecnologia proprietaria, un’offerta interessante per i clienti e, soprattutto, i nostri dipendenti”.

Betsson ha fornito una ripartizione dettagliata dei dati del quarto trimestre, con ricavi e utili in crescita significativa. Per i tre mesi fino al 31 dicembre 2023, i ricavi del gruppo sono aumentati del 14% a 251,9 milioni di euro. I ricavi sono aumentati del 36% a livello organico. Le entrate del casinò sono aumentate del 25,1% su base annua raggiungendo i 182,8 milioni di euro, che rappresentano il 72% delle entrate del gruppo. Nel quarto trimestre del 2022 ha contribuito per il 66% ai ricavi del gruppo. Le entrate del casinò provenienti da dispositivi mobili sono state di 157,8 milioni di euro e hanno rappresentato l’86% delle entrate totali del casinò. I ricavi delle scommesse sportive nel quarto trimestre sono stati di 67,0 milioni di euro, in calo del 5,2% rispetto al quarto trimestre del 2022, che ha caratterizzato la Coppa del Mondo FIFA. Ciò rappresentava il 27% delle entrate del gruppo. I ricavi delle scommesse sportive da dispositivi mobili sono stati di 51,2 milioni di euro, pari al 78% dei ricavi totali rispetto all’82% nel quarto trimestre del 2022. I ricavi degli altri prodotti (poker, bingo e altro) ammontano a 2,1 milioni di euro e rappresentano solo l’1% dei ricavi totali. I ricavi delle licenze per la consegna del sistema ai clienti B2B ammontano a 65,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 48,8 milioni di euro registrati nel quarto trimestre del 2022. Il B2B corrisponde al 26% dei ricavi del gruppo, rispetto al 22% dell’anno scorso.

Betsson ha affermato che l’aumento è dovuto principalmente al miglioramento dei prodotti sia nei casinò che nelle scommesse sportive.

La società ha inoltre acquisito l’80% delle azioni di KickerTech Ltd all’inizio del quarto trimestre.

