Bet365: ricavi in aumento del 9% rispetto all’anno precedente

Bet365, gigante delle scommesse sportive, ha segnalato un ritorno alla redditività nel suo anno fiscale 2023-2024, trainato dalla crescita dei ricavi derivanti dalle sue operazioni di scommesse sportive e dall’espansione strategica in nuovi mercati, in particolare gli Stati Uniti. La dichiarazione annuale della società presso la Companies House mostra che il fatturato del gruppo ha raggiunto £ 3,72 miliardi per i 12 mesi conclusi il 31 marzo 2024, segnando un aumento del 9% rispetto ai £ 3,41 miliardi dell’anno precedente.

Il segmento delle scommesse e dei giochi ha contribuito con £ 3,7 miliardi di ricavi, una crescita equivalente del 9% anno su anno. Il profitto prima delle imposte per il segmento è stato di £ 626,6 milioni, sebbene l’attività Stoke City FC di Bet365 abbia registrato una perdita di £ 30,3 milioni, ampliando la perdita di £ 12,4 milioni registrata l’anno precedente.

L’amministratore delegato Denise Coates ha attribuito la solida performance ai miglioramenti del prodotto e agli investimenti significativi nelle operazioni statunitensi dell’azienda. “Durante questo periodo, il gruppo ha continuato a investire in modo significativo nella sua piattaforma americana e ha lanciato con successo prodotti regolamentati negli stati di Arizona, Iowa, Indiana, Kentucky, Louisiana, North Carolina e Pennsylvania”, ha affermato Coates nel rapporto.

I ricavi delle scommesse sportive hanno registrato un aumento dell’11% durante il periodo di riferimento, rafforzato da una settimana di negoziazione aggiuntiva rispetto all’anno precedente e dagli aggiornamenti del prodotto, tra cui l’espansione di Bet Builder in nuovi sport come boxe, cricket e F1. L’operatore ha anche migliorato le sue offerte di fantasy sports e virtual gaming, introducendo lingue aggiuntive come il francese e lo spagnolo latinoamericano.

Nonostante questi guadagni, il segmento gaming ha registrato una performance relativamente piatta, attribuita a forti risultati precedenti e venti contrari del mercato nella categoria dei casinò live. L’azienda si è concentrata su esperienze personalizzate, tra cui un motore di raccomandazione di giochi aggiornato e offerte esclusive come il game show live Super Mega Ultra sviluppato internamente.

Bet365 ha donato £ 127 milioni in beneficenza durante il periodo, in aumento del 20,5% rispetto all’anno precedente, con £ 120 milioni destinati alla Denise Coates Foundation.

Il rapporto ha rilevato che lo Stoke City FC è stato cancellato dalla quotazione come asset di Bet365 l’8 luglio 2024, con costi di scissione stimati di £ 118 milioni. La quota di controllo del club calcistico è ora di proprietà del direttore John Coates.

Bet365 aderisce alla conformità normativa, in particolare nel Regno Unito, dove partecipa al programma pilota della Gambling Commission per i controlli del rischio finanziario. In base a questa iniziativa, gli operatori devono segnalare i giocatori con depositi mensili netti superiori a £ 500, una soglia destinata a scendere a £ 150 a febbraio 2025.

La documentazione ha anche affrontato un’indagine antiriciclaggio (AML) in corso da parte dell’autorità di regolamentazione australiana AUSTRAC, avviata a marzo 2024. La società sta collaborando pienamente, ma ha affermato che l’azione esecutiva non è garantita. Bet365 ha dovuto far fronte a reclami dei clienti per un totale di £ 19,9 milioni durante il periodo, principalmente correlati alle attività passate in Germania e Austria. Nonostante le sfide, la società rimane ottimista sulla sua strategia di crescita, in particolare nei mercati regolamentati.



