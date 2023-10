Bet365 diventa il primo operatore europeo ad essere attivo nel Kentucky

Il Kentucky è diventato l’ultimo stato degli Stati Uniti ad aprirsi alle scommesse regolamentate, con otto operatori pronti a lanciarsi nello stato, tra cui bet365. L’operatore internazionale, con sede nella città britannica di Stoke-on-Trent, ha fatto del Kentucky il suo sesto mercato statunitense, dopo quelli lanciati in Colorado, New Jersey, Ohio, Virginia e Iowa.

Un portavoce dell’azienda ha osservato: “Siamo incredibilmente entusiasti di essere ufficialmente nel grande stato del Kentucky. Ora i Kentuckiani possono trarre vantaggio dai nostri epici Bet Boosts, dal prodotto Live In-Game più veloce e dalla migliore esperienza Same Game Parlay e scoprire in prima persona perché l’esperienza di bet365 non è mai ordinaria.”

In seguito all’abrogazione del PASPA nel 2018, bet365 è diventata una delle aziende europee più attive nel mercato delle scommesse e dei giochi nordamericano e nella corsa all’oro che ha accompagnato la sua crescita.

L’azienda è stata lanciata nel suo primo mercato, lo stato roccaforte del gioco d’azzardo del New Jersey, nel 2019, seguito dal Colorado nel settembre 2022, Virginia e Ohio nel gennaio 2023 e, più recentemente, nell’Iowa nel giugno 2023. A Kentuuky, bet365 si scontrerà con alcuni concorrenti di alto profilo come Caesars, BetMGM – la joint venture statunitense della britannica Entain e della statunitense MGM Resorts – FanDuel di Flutter Entertainment, Penn Entertainment, DraftKings, Fanatics e Circa, anche se quest’ultimo deve ancora essere lanciato.

Ai titolari della licenza del Kentucky è stata concessa una licenza temporanea di un anno al costo di $ 500.000 e un’aliquota fiscale del 14,25% del GGR. Lo stato è unico anche in quanto ha fissato l’età minima per scommettere a 18 anni, simile a molti mercati europei, rispetto allo standard statunitense di 21 anni.

