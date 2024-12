Belgio. KSC modifica regolamentazione sulle sponsorizzazioni sportive e sul divieto di pubblicità al gioco d’azzardo

La Kansspelcommissie (KSC) rileva che dal 1° gennaio 2025 le società sportive saranno sponsorizzate da determinate società o associazioni che non gestiscono giochi d’azzardo ma che utilizzano comunque il logo

La Kansspelcommissie (KSC) rileva che dal 1° gennaio 2025 le società sportive saranno sponsorizzate da determinate società o associazioni che non gestiscono giochi d’azzardo ma che utilizzano comunque il logo o il marchio degli operatori di gioco (per: fondazioni, reti di sostenitori, siti web e applicazioni con informazioni generali su partite di calcio, canali di trasmissione online, ecc…).

La KSC vuole garantire condizioni di parità e proteggere i giocatori. Si ricorda pertanto che anche l’uso del marchio o del logo o di entrambi è considerato pubblicità ai sensi dell’articolo 61 della legge sui giochi, indipendentemente dal fatto che tale pubblicità/sponsorizzazione abbia o meno lo scopo diretto di promuovere i giochi d’azzardo o per incoraggiare il gioco e indipendentemente dalle capacità dello sponsor stesso.

Con questo articolo, entrato in vigore nella sua versione attuale il 1 settembre 2024, il legislatore ha introdotto anche un principio di divieto di pubblicità nella legge sui giochi salvo eccezioni espressamente consentite dal Re.

La sponsorizzazione sportiva può quindi essere consentita solo alle condizioni previste dall’articolo 6 del regio decreto del 27 febbraio 2023.

Dal 1° gennaio 2025 il logo non potrà più essere applicato sul lato anteriore degli indumenti sportivi e la superficie non potrà superare i 75 cm². La pubblicità al gioco sarà vietata anche nei luoghi in cui si pratica lo sport.

