Basilea, smantellato un casinò illegale

Nella serata di venerdì 20 settembre, la Commissione Federale delle Case da Gioco (CFCG) ha smantellato un locale dove si svolgevano giochi d’azzardo illegali.

La polizia di Basilea era già stata allertata da numerose segnalazioni di cittadini, che riferivano di attività sospette nel locale, tra cui partite di poker e altri giochi d’azzardo tramite computer. Queste segnalazioni hanno alimentato il sospetto che all’interno del locale si offrisse illegalmente giochi da casinò, attività riservata esclusivamente agli stabilimenti in possesso di apposita concessione.

Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno sequestrato computer, dispositivi mobili e altro materiale utilizzato per il gioco. Tutte le persone presenti sono state identificate e interrogate, e i loro dati personali sono stati registrati.

Le indagini per chiarire con precisione i fatti sono ancora in corso. La CFCG sta esaminando i dispositivi sequestrati e analizzando le testimonianze raccolte. Gli imputati rischiano pene detentive fino a cinque anni o sanzioni pecuniarie per violazione della legge sui giochi in denaro.

