Banquet of Dead arriva in esclusiva su StarCasinò

Dal 15 febbraio al 6 marzo StarCasinò presenta in esclusiva italiana, per due settimane, una nuova, affascinante slot: Banquet of Dead, inserita nella rosa delle 29 selezionate della settimana che verranno coinvolte nella promozione speciale del weekend: un Cashback, in caso di mancata vincita, del 50% fino a 20 euro.

La nuova slot, i cui dettagli sono a disposizione al seguente link, si inserisce nella serie dedicata dall’antico Egitto di Play’n Go, provider di altri due giochi molto amati nel panorama italiano: Book of Dead e Legacy of Dead.

Dalle animazioni ad alta definizione e dai temi orientali delle ambientazioni, tutte e tre le slot ricreano un’atmosfera affascinante e intrigante, seguendo la storia dell’esploratore Rich Wilde, introdotto per la prima volta sugli schermi nel 2016.

Book of Dead, con i suoi 5 rulli e le 10 paylines, si caratterizza per l’elevata volatilità, con vittorie dalle cifre importanti, ma non frequenti tra di loro. Similmente Legacy of Dead, dove il giocatore viene guidato dallo spirito di un antico faraone egiziano, presenta 10 simboli paganti ispirate alle divinità della Terra del Nilo, dove 2 simboli adiacenti, high-paying, assicurano la vincita.

Allo stesso modo, Banquet of Dead offre un’altra vera e propria avventura nel tempo degli Egizi, così emozionante e coinvolgente da rendere la classica e familiare configurazione a 5 rulli, 3 righe e 10 linee di pagamento misteriosa e avvincente, come le piramidi stesse.

Grazie all’esclusiva promozione, disponibile al seguente link, oltre alle classiche funzioni di Autospin e Quickspin, permette di ricevere vincite fino a 35.000 volte la posta.

PressGiochi