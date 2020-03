Bando gioco online. Betclic entra nella lista degli aggiudicatari

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la determina direttoriale nella quale integra la lista degli aggiudicatari per le concessioni del gioco a distanza con l’aggiunta della società Betclic Limited.

“Considerato – si legge – che la sentenza di primo grado del Tar Lazio n. 9538/2019 è risultata favorevole alla società ricorrente in quanto nessuno degli atti gravati esplicita le ragioni dell’esclusione della ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione delle concessioni; che la succitata sentenza dichiara che la società Betclic Limited risulta in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali ed economico-finanziari previsti dal bando;

La lista degli aggiudicatari con riserva, ai sensi dell’art. 32, comma 5, delle concessioni per l’esercizio del gioco a distanza contenuta nell’art. 1 della determinazione prot. 15911 RU dell’11.2.2019, viene integrata con l’aggiunta della società Betclic Limited”.

