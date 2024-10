Bando giochi online: mercato dell’iGaming in fermento, interesse anche da parte degli operatori di pagamento

Quando uscirà il nuovo bando per i giochi a distanza? Il mercato è in fermento con molti operatori che stanno facendo delle valutazioni strategiche rispetto al continuare la propria attività, visti anche i costi che dovranno essere sostenuti, piuttosto che interromperla. Ci sono tuttavia dei newcomers che stanno valutando la possibilità di scendere in campo.

E non sono solo gli operatori del settore del gioco a guardare con interesse i nuovi bandi, ma anche quelli dei sistemi di pagamento potrebbero trovare molto interessante entrare in Italia…

Scopriamolo insieme a Francesco Crudo, esperto di aspetti normativi e regolatori di sistemi di pagamento e di gioco pubblico.

Giampiero Moncada – PressGiochi