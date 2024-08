Austria, in Ce arrivano le nuove norme sui terminali scommesse: adeguamento al progresso tecnologico e protezione dei minori

Il Ministero federale del lavoro e dell’economia austriaco ha recentemente notificato alla Commissione europea una serie di modifiche riguardanti la regolamentazione dei terminali di scommesse. Queste modifiche mirano ad adeguare le attuali norme al progresso tecnologico, garantendo al contempo una maggiore protezione per i clienti delle scommesse e per i minori. Un aspetto fondamentale delle nuove regolamentazioni è la prevenzione dell’abuso delle carte clienti. Questo è cruciale per proteggere sia i giocatori che i minori. Le modifiche intendono garantire che l’accesso alle scommesse attraverso i terminali sia rigorosamente controllato, prevenendo così la partecipazione a scommesse vietate.

Le sanzioni esistenti saranno riviste e adattate per essere più chiare e pertinenti alle attuali esigenze. Questo permetterà una più efficiente applicazione delle leggi da parte delle autorità competenti, assicurando che le violazioni vengano affrontate in modo adeguato. Uno degli obiettivi principali di queste modifiche è rendere l’esecuzione delle regolamentazioni più efficiente e uniforme. Le norme saranno semplificate per migliorarne la leggibilità e la comprensione, facilitando così il rispetto delle stesse da parte degli operatori delle scommesse.

Le modifiche si rifanno alla legge sui gestori di scommesse del Tirolo, emanata il 4 luglio 2019 e recentemente aggiornata nel 2023. Questa legge regola attualmente l’attività dei gestori di scommesse e viene adeguata per rispondere alle rapide evoluzioni tecniche nel campo delle scommesse. Con l’evoluzione continua delle tecnologie legate alle scommesse, è essenziale che le normative riflettano queste innovazioni. Ciò non solo per migliorare la protezione dei clienti e dei minori, ma anche per garantire che le opportunità create dai nuovi sviluppi tecnologici siano sfruttate in modo responsabile.

Termine per lo stand still è previsto per il prossimo 4 novembre.

PressGiochi